Володин анонсировал создание в России отрасли виноградарства и виноделия

Председатель Госдумы поставил задачу принять до конца года внесенный в парламент законопроект. По словам Володина, в этом случае следующий год станет годом начала создания в России отрасли виноградарства и виноделия

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которым предлагается закрепить само понятие «вино», а также «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» и так далее, а также определить нормы оформления этикеток, позволяющие отличить один напиток от другого, и правила производства винодельческой продукции.

«Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт палаты.

По его словам, создание такой отрасли будет означать появление новых рабочих мест и увеличение доходов, поступающих в бюджеты регионов. Володин отметил, что нормы нового закона должны, с одной стороны, поощрять «свое отечественное, качественное, российское», а с другой — запрещать, чтобы «людей травили некачественным завозным винным материалом».

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству уже поддержал законопроект и предложил рассмотреть его в первом чтении в ноябре 2019 года.