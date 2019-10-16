Володин анонсировал создание в России отрасли виноградарства и виноделия

В пояснительной записке к законопроекту основными целями государственной политики в области виноградарства и виноделия названы:
- стимулирование развития виноградарства и виноделия в России;
- увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия;
- повышение качества продукции виноградарства и продукции виноделия, производство и оборот которой осуществляется на территории России;
- повышение конкурентоспособности продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории России;
- обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и продукции виноделия, на достоверную информацию о месте происхождения, составе и характеристиках продукции виноделия.
Документом устанавливаются нормы, определяющие признаки фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции, и вводится запрет на ее производство и оборот. Кроме того, законопроект устанавливает технологические правила производства различных видов вин и требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при их производстве.
Одновременно с этим предлагается ввести понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, создать федеральный реестр виноградопригодных земель и установить формы финансовой поддержки российских виноделов и виноградарей.
»Государственная и муниципальная поддержка осуществляется только в отношении тех субъектов виноградарства и виноделия, которые производят продукцию виноградарства, вино, крепленое вино, игристое вино и (или) виноградное сусло, произведенные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации», — отмечается в законопроекте.
Особое внимание документ уделяет продвижению вин российского производства в торговле.
«При розничной продаже российских вин защищенного наименования, а также вин, крепленых вин, игристых вин, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (вино России), в торговом зале или ином месте продажи их размещение (выкладка) должна сопровождаться надписью: «ВИНО РОССИИ», — говорится в законопроекте.
«Документ обширный и предполагает как определение главных понятий в отрасли так и меры поддержки виноградарства и производителей вина, нормы систем учета и ведения реестра земель пригодных для виноградарства и виноградников, но важно то, что принятие этого закона даст возможность показать потребителям, что вино произведено в России из российского винограда», — отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Насколько предложенные меры стимулируют продажи вина произведенного в России, Попович оценить не берется, объясняя тем, что впереди еще несколько чтений и документ вероятно меняться и дополняться.
Правительство проект закона поддержало, указав в то же время на необходимость внесения в него некоторых поправок.