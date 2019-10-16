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Володин анонсировал создание в России отрасли виноградарства и виноделия
Председатель Госдумы поставил задачу принять до конца года внесенный в парламент законопроект. По словам Володина, в этом случае следующий год станет годом начала создания в России отрасли виноградарства и виноделия

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которым предлагается закрепить само понятие «вино», а также «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» и так далее, а также определить нормы оформления этикеток, позволяющие отличить один напиток от другого, и правила производства винодельческой продукции.

«Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт палаты.

По его словам, создание такой отрасли будет означать появление новых рабочих мест и увеличение доходов, поступающих в бюджеты регионов. Володин отметил, что нормы нового закона должны, с одной стороны, поощрять «свое отечественное, качественное, российское», а с другой — запрещать, чтобы «людей травили некачественным завозным винным материалом».

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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству уже поддержал законопроект и предложил рассмотреть его в первом чтении в ноябре 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту основными целями государственной политики в области виноградарства и виноделия названы:

  • стимулирование развития виноградарства и виноделия в России;
  • увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия;
  • повышение качества продукции виноградарства и продукции виноделия, производство и оборот которой осуществляется на территории России;
  • повышение конкурентоспособности продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории России;
  • обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и продукции виноделия, на достоверную информацию о месте происхождения, составе и характеристиках продукции виноделия.

Документом устанавливаются нормы, определяющие признаки фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции, и вводится запрет на ее производство и оборот. Кроме того, законопроект устанавливает технологические правила производства различных видов вин и требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при их производстве.

Одновременно с этим предлагается ввести понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, создать федеральный реестр виноградопригодных земель и установить формы финансовой поддержки российских виноделов и виноградарей.

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»Государственная и муниципальная поддержка осуществляется только в отношении тех субъектов виноградарства и виноделия, которые производят продукцию виноградарства, вино, крепленое вино, игристое вино и (или) виноградное сусло, произведенные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации», — отмечается в законопроекте.

Особое внимание документ уделяет продвижению вин российского производства в торговле.

«При розничной продаже российских вин защищенного наименования, а также вин, крепленых вин, игристых вин, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (вино России), в торговом зале или ином месте продажи их размещение (выкладка) должна сопровождаться надписью: «ВИНО РОССИИ», — говорится в законопроекте.

«Документ обширный и предполагает как определение главных понятий в отрасли так и меры поддержки виноградарства и производителей вина, нормы систем учета и ведения реестра земель пригодных для виноградарства и виноградников, но важно то, что принятие этого закона даст возможность показать потребителям, что вино произведено в России из российского винограда», — отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Насколько предложенные меры стимулируют продажи вина произведенного в России, Попович оценить не берется, объясняя тем, что впереди еще несколько чтений и документ вероятно меняться и дополняться.

Правительство проект закона поддержало, указав в то же время на необходимость внесения в него некоторых поправок.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Левинская
Теги: виноделие
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