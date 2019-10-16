Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым полиция получает право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения внесли в закон «О полиции».
Порядок объявления предостережения, его форму и перечни тех, кто уполномочен объявлять предостережение, позже определят в МВД.
Для сравнения прокуратура может направлять предостережения в письменной форме должностным лицам, руководителям общественных объединений и иным лицам. В случае неисполнения требований, указанных в предостережении, лицо, которому оно было направлено, может быть привлечено к ответственности.