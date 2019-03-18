Депутаты предложили дать полиции право выносить россиянам предостережения

Согласно российскому законодательству сегодня официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона гражданам могут объявлять сотрудники ФСБ и органов прокуратуры. В Думе предложили наделить таким правом еще и полицейских

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому полицейские должны быть наделены полномочиями выносить россиянам «официальные предостережения о недопустимости действий, которые могут создать опасность совершения» административных или уголовных преступлений. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Госдумы.

Авторами законопроекта в том числе выступили председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Поправки, согласно документу, они предлагают внести в закон «О полиции». Официальное предостережение, как указали депутаты, является «обязательным для исполнения».

Предостережения, как предполагается в законопроекте, можно будет выносить людям, которые совершают «действия, создающие условия для совершения преступлений и административных правонарушений, отнесенных законодательством России к подведомственности полиции». Также полицейские смогут предупреждать людей о том, что нельзя допускать «антиобщественное поведение».

Необходимость принятия такого законопроекта авторы документа обосновывают «существованием правовой коллизии», согласно которой правом объявлять гражданам официальные предостережения сегодня обладают сотрудники ФСБ и органов прокуратуры, а у полицейских таких полномочий, несмотря на то что «органы МВД являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений», законодательно нет.