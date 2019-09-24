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Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Соответствующие поправки прошли третье чтение в Госдуме. Предполагается, что закон поспособствует профилактике правонарушений

Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.

Речь идет о по правках к закону «О полиции», авторами которых выступили Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Дмитрий Перминов.  Документ был внесен на рассмотрение депутатов еще марте, в первом чтении документ был принят в июле, во втором — 12 сентября.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности органов, уполномоченных осуществлять профилактику правонарушений. Так, право на объявления официального предостережения прописано в законах «О федеральной службе безопасности» и «О прокуратуре Российской Федерации». Однако в законе «О полиции» ничего об этом не говорится.

«При этом органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений, так как к их подведомственности отнесено большинство преступлений и административных правонарушений», — сказано в пояснительной записке.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Полиция, законы, Госдума
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