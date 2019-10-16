Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику
«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF компанией-производителем и теперь собирается заменить их российскими аналогами.
- Компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор», пояснил начальник одного из департаментов компании Павел Крылов. «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — добавил он.
- Позднее в «Газпроме» уточнили, что инцидент произошел в 2012 году, компрессоры отключили на «объекте дочернего общества». Из-за происшествия, по инициативе компании, начались разработки аналогичного отечественного оборудования.
- Мобильные компрессорные станции используются в дочерних обществах «Газпрома» с 2010 года, говорилось в сообщении компании. Без компрессоров, как сообщал РБК близкий к ней источник, снижается давление в газотранспортной сети, а также падает пропускная способность.
«Победа» объявила о подорожании билетов на рейсы из-за рубежа в Россию
Авиакомпания «Победа» решила поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию. Цены повысятся с 28 октября.