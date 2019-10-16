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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
«Газпрому» принудительно отключили зарубежное оборудование, эксперты при ЦИК предложили смягчить законы о выборах, «Победа» повышает цены на 40%, состав МВД сократился из опасений реформы пенсий; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF компанией-производителем и теперь собирается заменить их российскими аналогами.

  • Компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор», пояснил начальник одного из департаментов компании Павел Крылов. «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — добавил он.
  • Позднее в «Газпроме» уточнили, что инцидент произошел в 2012 году, компрессоры отключили на «объекте дочернего общества». Из-за происшествия, по инициативе компании, начались разработки аналогичного отечественного оборудования.
  • Мобильные компрессорные станции используются в дочерних обществах «Газпрома» с 2010 года, говорилось в сообщении компании. Без компрессоров, как сообщал РБК близкий к ней источник, снижается давление в газотранспортной сети, а также падает пропускная способность.

«Победа» объявила о подорожании билетов на рейсы из-за рубежа в Россию

Авиакомпания «Победа» решила поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию. Цены повысятся с 28 октября.

  • По словам представителя лоукостера Елены Селивановой, билеты на такие рейсы подорожают на €25. По нынешнему курсу Центрального банка это почти 1800 руб.
  • Селиванова пояснила, что подобными действиями авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов.
  • В прошлый зимний сезон средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международном рейсе составила 4500 руб., напомнила представитель авиакомпании. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.

Эксперты при главе ЦИК решили поменять законы о выборах

Экспертная группа из четырех человек при главе ЦИК Элле Памфиловой сформировала предложения по реформе системы выборов. Соответствующий документ передан членам Центризбиркома.

  • Эксперты предложили восстановить избирательный залог — внесение каждым кандидатом суммы на счет избиркома. По их мнению, кандидаты должны сами решать, использовать ли сбор подписей или залог, чтобы баллотироваться. Залог должен возвращаться кандидатам, получившим по итогам голосования не менее 5% голосов.
  • Кроме того, предлагается реформировать муниципальный фильтр — снизить долю подписей для кандидатов в губернаторы до 1% (сейчас 5–10%) и отменить требование о подписях депутатов из трех четвертей муниципалитетов.
  • Наконец, подписи предлагается собирать в том числе в электронном виде через «Госуслуги», а также сократить перечень оснований для признания подписи недействительной.
  • Предложения экспертов не первая подобная инициатива, напомнил РБК политолог Ростислав Туровский. Каждый раз предложения немного модифицируют, но политической поддержки экспертные инициативы так и не получили, сказал он.

Личный состав МВД сократился из опасений реформы пенсий

Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел по итогам 2018 года сократился до 92,6%, следует из отчета МВД России. Это минимальное значение показателя с 2012-го.

  • Численность личного состава сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, считает Счетная палата. Работники опасались, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен, то есть увеличится необходимый стаж для права выйти на пенсию.
  • МВД никак не объяснило снижение в прошлом году уровня укомплектованности и не предоставляет таких обоснований с 2017-го. В 2015 году в качестве причины неисполнения кадровой цели назывались сокращение финансирования и законодательное снижение предельной штатной численности органов внутренних дел.
Автор: Артём Губенко
Теги: Газпром, «Победа», ЦИК, МВД
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