Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Газпрому» принудительно отключили зарубежное оборудование, эксперты при ЦИК предложили смягчить законы о выборах, «Победа» повышает цены на 40%, состав МВД сократился из опасений реформы пенсий; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF компанией-производителем и теперь собирается заменить их российскими аналогами.

Компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор», пояснил начальник одного из департаментов компании Павел Крылов. «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — добавил он.

Позднее в «Газпроме» уточнили, что инцидент произошел в 2012 году, компрессоры отключили на «объекте дочернего общества». Из-за происшествия, по инициативе компании, начались разработки аналогичного отечественного оборудования.

Мобильные компрессорные станции используются в дочерних обществах «Газпрома» с 2010 года, говорилось в сообщении компании. Без компрессоров, как сообщал РБК близкий к ней источник, снижается давление в газотранспортной сети, а также падает пропускная способность.

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