В Москве задержали учительницу за жестокое обращение со школьником

В Москве задержали учительницу за жестокое обращение со школьником

Против 41-летнего преподавателя возбудили уголовное дело. Ее подозревают в противоправных действиях в отношении 11-летнего ученика

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Полицейские задержали учительницу одной из столичных школ, которая подозревается в жестоком обращении с 11-летним учащимся. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в органы обратилась 40-летняя жительница Москвы. Она заявила, что один из преподавателей школы, где учился ее сын, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что «сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями».

Как отметила Волк, в связи с поступившим заявлением сотрудники правоохранительных органов задержали по месту жительства 41-летнюю учительницу.

По данному факту отделение дознания ОМВД по Таганскому району Москвы возбудило уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). «В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила Волк.