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В Москве задержали учительницу за жестокое обращение со школьником
Против 41-летнего преподавателя возбудили уголовное дело. Ее подозревают в противоправных действиях в отношении 11-летнего ученика
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Полицейские задержали учительницу одной из столичных школ, которая подозревается в жестоком обращении с 11-летним учащимся. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в органы обратилась 40-летняя жительница Москвы. Она заявила, что один из преподавателей школы, где учился ее сын, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что «сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями».

Как отметила Волк, в связи с поступившим заявлением сотрудники правоохранительных органов задержали по месту жительства 41-летнюю учительницу.

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По данному факту отделение дознания ОМВД по Таганскому району Москвы возбудило уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). «В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила Волк.

Весной в Воронежской области было заведено дело на 61-летнего бывшего преподавателя, который прислонил к спине ученика нагретый утюг. По версии следствия, инцидент произошел в кабинете «технологии» МКОУ «Землянская СОШ» во время урока. Учитель умышленно прислонил к спине мальчика 2007 года рождения нагретый утюг, а затем включил кнопку «отпаривание». Школьник получил ожоги спины первой и второй степени.

Автор: Михаил Юшков
Теги: учительница, уголовное дело, жестокое обращение с детьми
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