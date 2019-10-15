Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

Педагога московской коррекционной школы № 2124 уволили за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования и науки со ссылкой на директора школы Ирину Колобаеву.

По данным департамента, администрация школы провела служебное расследование в связи с появившейся в СМИ информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4-го класса. «По его итогам было принято решение об увольнении педагога. В настоящее время вопросом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району», — заявили в пресс-службе департамента образования.

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока. Также сообщалось, что пять родителей учеников пожаловались в полицию на педагога, после того как обнаружили синяки на теле детей. Взрослые обратились к услугам частного детектива, который провел самостоятельное расследование.