Суд назначил ударившей ученика учительнице 200 часов работ

В Комсомольске-на-Амуре учительницу начальных классов, которая ударила своего ученика, приговорили к 200 часам работ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Хабаровского края.

«Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — добавил собеседник агентства.

В ноябре 2018 года стало известно, что СК России возбудил уголовное дело после появления в интернете видео с избиением учителем ученика в одной из школ Комсомольска-на-Амуре.

По данным прокуратуры, педагог с 24-летним стажем ударил ученика второго класса за то, что он мешал вести урок. После инцидента родители написали письмо в защиту учителя, а пострадавший ребенок был переведен на домашнее обучение, когда ударил другую учительницу стулом.



