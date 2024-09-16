Как выглядит класс в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком
Челябинская прокуратура опубликовала фотографии из школы № 68, в которой ученик напал с молотком на учительницу и одноклассников. Нападение произошло во время урока биологии — на доске видны задания ученикам по этому предмету. В классе видны составленные в беспорядке парты и стулья, а также сотрудник прокуратуры, который приехал на место происшествия. Еще на одной фотографии класс, где проходил урок по английскому языку.
Нападение произошло утром 16 сентября — 13-летний ученик с ножом и молотком напал на школьников и учителя. Учительница химии и биологии попыталась его остановить, рассказывали очевидцы. Во время нападения пострадали четыре человека. Подростка задержали. После нападения возбудили уголовные дела по двум статьям: ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 (халатность).
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