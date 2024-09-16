 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

Учительница рассказала о самочувствии после атаки школьника в Челябинске

Учительница Нина Шошина, пострадавшая во время нападения школьника в челябинской школе № 68, сообщила в разговоре с ТАСС о своем плохом самочувствии.

«Я лежу в больнице, мне помощь оказывают. Высокое давление, очень сильное», — рассказала она. 57-летнюю учительницу госпитализировали с травмами после нападения 13-летнего ученика, который пришел в школу с молотком и ножом. В момент нападения Шошина была в школе и помогла обезвредить подростка.

Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области
Фото: Прокуратура Челябинской области

Телеграм-канал Mash сообщил, что у учительницы закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев.

Очевидцы рассказали, что учительница пыталась защитить детей в Челябинске
Общество
Фото:chelprocrf / Telegram

По словам очевидцев, в частности ученицы восьмого класса, подросток напал ближе к концу урока. Другие школьники услышали крики. «Учительница вышла и увидела, что все в крови. Пыталась защитить одноклассника от удара, но не получилось», — рассказала ученица.

Утром 16 сентября школьник напал на одноклассников и учительницу, он успел применить нож и молоток. Пострадали четыре человека, в том числе учительница. В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.

Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях

Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК

Семиклассник напал с молотком на одноклассников

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС

На сколько подорожает аренда жилья в Москве

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Челябинск Челябинская область учительница нападение на школу школьники

Материалы по теме
Двух детей, пострадавших при нападении в челябинской школе, прооперируют
Общество
Пистолет напавшего на школу в Челябинске подростка оказался игрушкой
Общество
Прокуратура проверит охрану школы в Челябинске после нападения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Против актера из «Короля и Шута» завели два делаОбщество, 13:53
В Кремле после покушения на Трампа заявили о невмешательстве в дела СШАПолитика, 13:49
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о гибели Гудвина и ЭрнестаПолитика, 13:45
Алаудинов назвал число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской областиПолитика, 13:44
Мишустин утвердил правила получения остатка маткапитала до 10 тыс. руб.Общество, 13:42
ЦБ предложил давать компаниям субсидии на IPOФинансы, 13:40
Как избежать кассового разрыва при продажах на Ozon и WB: 8 карточекPro, 13:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
НКР присвоило АО «МИСК» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозомКредитные рейтинги, 13:34
Остановивший атаку СКА вратарь вошел в число лучших игроков недели в КХЛСпорт, 13:30
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедимаПолитика, 13:30
В Верховной раде отчитались о выполнении плана по мобилизации на УкраинеПолитика, 13:30
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:28
НКР присвоило АО «Колмар Груп» кредитный рейтинг AA-.ruКредитные рейтинги, 13:23
Кремль оценил предложение Киева ООН и МККК посетить Курскую областьПолитика, 13:21