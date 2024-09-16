Учительница рассказала о самочувствии после атаки школьника в Челябинске

Учительница Нина Шошина, пострадавшая во время нападения школьника в челябинской школе № 68, сообщила в разговоре с ТАСС о своем плохом самочувствии.

«Я лежу в больнице, мне помощь оказывают. Высокое давление, очень сильное», — рассказала она. 57-летнюю учительницу госпитализировали с травмами после нападения 13-летнего ученика, который пришел в школу с молотком и ножом. В момент нападения Шошина была в школе и помогла обезвредить подростка.

Фото: Прокуратура Челябинской области Фото: Прокуратура Челябинской области Фото: Прокуратура Челябинской области Фото: Прокуратура Челябинской области Фото: Прокуратура Челябинской области Фото: Прокуратура Челябинской области

Телеграм-канал Mash сообщил, что у учительницы закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев.

По словам очевидцев, в частности ученицы восьмого класса, подросток напал ближе к концу урока. Другие школьники услышали крики. «Учительница вышла и увидела, что все в крови. Пыталась защитить одноклассника от удара, но не получилось», — рассказала ученица.

Утром 16 сентября школьник напал на одноклассников и учительницу, он успел применить нож и молоток. Пострадали четыре человека, в том числе учительница. В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.