Эстонский акробат первым в истории перешел по канату из Азии в Европу

Трехкратный чемпион мира по слэклайну Яан Руз перешел по канату через Босфорский пролив в Турции. Длина веревки составила более 1 тыс. м, ее натянули между опорами моста

Акробат из Эстонии Яан Руз стал первым в мире человеком, который перешел по канату из Азии в Европу, сообщает газета Hürriyet.

Спортсмен прошел по канату длиной почти 1,1 тыс. м над Босфорским проливом. Веревку натянули между опорами Босфорский мост на высоте 165 м над землей.

Трехкратный чемпион мира по слэклайну — хождению по стропе, натянутой между двумя объектами, без специальных балансиров — прошел дистанцию за 47 минут.

Акробат назвал назвал Босфор «особым местом для слэклайна». По его словам, он счастлив, что смог войти в историю, передает газета. Спортивное мероприятие организовало местное министерство транспорта и управление автодорог Турции.

Ранее канатоходец смог преодолеть дистанцию в 3,6 тыс. м на канате в Италии. В 2023 году спортсмен прошел по 150-метровой светодиодной линии, подвешенной на высоте более 195 м между башнями небоскреба Katara Towers в Катаре.

Руз начал заниматься слэклайном в 18 лет. Он является первым и единственным спортсменом, выполнившим двойное сальто назад на канате.