Два акробата из России сорвались во время выступления в театре Амстердама

Два артиста-акробата из России упали с 10-метровой высоты в королевском театре «Карре» (Royal Theater Carré) в Амстердаме во время представления под названием «Всемирный рождественский цирк». Об этом сообщает издание NL Times.

Мужчина и женщина одновременно сорвались во время исполнения номера под названием «Небесные ангелы». При этом мужчина упал на женщину. Акробатические трюки артисты выполняли без использования защитной сетки. Пострадавших на вертолете доставили в больницу. Они оба находились в сознании. Врачи рассматривают травмы одного из пострадавших как серьезные. Сразу после инцидента всю публику вывели из зала, а выступление было отменено. При этом очевидец сообщил местному каналу AT5, что один из пострадавших находился без сознания

Представление «Всемирный рождественский цирк» (World Christmas circus) проводится в театре «Карре» с 1985 года. За сутки артисты дают по три выступления. В текущем году шоу пройдет в период с 19 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.