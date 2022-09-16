Власти создадут национальный парк рядом с Эльгинским месторождением за 0,5 млрд руб.

Рядом с Эльгой построят нацпарк для минимизации «конфликтных ситуаций»

Около Эльгинского месторождения Альберта Авдоляна власти создадут национальный парк за 482,7 млн руб. Это должно помочь избежать стихийного туризма со стороны ближайших вахтовых поселков и минимизировать «конфликтные ситуации»

Угольный разрез Эльгинского месторождения (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Около Эльгинского угольного месторождения на юге Якутии создадут национальный парк «Большое Токко», следует из проекта постановления правительства, размещенного на федеральном портале правовой информации.

Сейчас эта территория является природным заказником, парк должен быть зарегистрирован до декабря 2024 года. На его создание будет выделено 482,7 млн руб. до 2028 года из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

Вопрос сохранения биоразнообразия становится все более актуальным ‎по мере промышленного освоения территории Южной Якутии, отмечается в пояснительной записке к документу. Развитие транспортных магистралей, разработка месторождений полезных ископаемых и сопутствующих им структур, несомненно, повлияют на флору и фауну региона, подчеркивается в нем.

РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

Зачем Якутии новый национальный парк

Промышленное освоение Эльгинского месторождения, которым занимается компания «Эльга Уголь» Альберта Авдоляна, предполагает строительство вахтового поселка на 6 тыс. человек и поселка городского типа на 25 тыс. человек, что неминуемо приведет ‎к «расширению экспансии на природу стихийного туризма» и в первую очередь ‎в сторону расположенного рядом озера Большое Токко, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления. Создание национального парка и выделение в его составе рекреационных зон позволят осуществлять контроль за этим процессом и «минимизировать конфликтные ситуации», подчеркивается в документе.

«Эльга Уголь», которая в апреле 2020 года перешла под контроль компании «А-Проперти» Авдоляна, планировала построить эти два поселка (в первую очередь вахтовый, затем — постоянный) до конца того же года. Инвестиции оценивались в 55 млн руб. В 2023 году компания также планирует запустить аэропорт недалеко от месторождения (за 6 млрд руб.) и создать собственную авиакомпанию для ускорения доставки специалистов на Эльгинское месторождение.

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За январь—апрель 2022 года (последние доступные данные) добыча на Эльге выросла в 1,7 раза, до 7,3 млн т угля. В конце августа стало известно о том, что Авдолян решил объединить «Эльга Уголь» еще с одним угольным активом — «Сибантрацит» — на базе новой компании «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ), которая станет третьим крупнейшим производителем угля в России. РБК направил запрос представителю «А-Проперти».

Общая площадь национального парка «Большое Токко» составит 288,5 тыс. га. Согласно пояснительной записке, его территория насыщена редкими и исчезающими видами растений и животных, включая 32 вида мхов, семь видов лишайников, 20 видов птиц, а также выдру и снежного барана Аллена, включенных в Красную книгу Якутии. Среди его преимуществ — большое озеро на фоне высоких гор, спортивная рыбалка, возможность сплава по реке Мулам, относительная транспортная доступность.