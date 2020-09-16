За сутки в России умерли 132 пациента с коронавирусом

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 18 917 летальных исходов после заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За прошедшие сутки в России после заболевания COVID-19 умерли 132 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки составило 5670, что стало новым рекордным показателем с конца июля.

Всего в стране диагноз COVID-19 был поставлен 1 079 519 заболевшим.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В России во второй половине августа наблюдалось значительное сокращение ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусом, в течение двух недель их было меньше 5 тыс. в сутки. Однако в сентябре заболеваемость начала расти и вышла на уровень конца июля.