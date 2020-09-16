За сутки в России умерли 132 пациента с коронавирусом

В России во второй половине августа наблюдалось значительное сокращение ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусом, в течение двух недель их было меньше 5 тыс. в сутки. Однако в сентябре заболеваемость начала расти и вышла на уровень конца июля.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что избежать второй и последующих волн коронавирусной инфекции в России можно будет только после массовой вакцинации. «До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — сказал он.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе возрастет в октябре и ноябре. «Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. По его словам, ситуация ухудшится из-за возвращения в школы учеников и сезона гриппа. Сейчас, отметил Клюге, в Европе наблюдается всплеск случаев заболевания, но число смертей остается относительно стабильным.
В Московском оперативном штабе заявили, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в Москве связан с тремя факторами. Во-первых, в Москве увеличилось число тестов на COVID-19 — до 40–60 тыс. в день, а сами тест-системы стали точнее.
Во-вторых выросло количество пассажиров в общественном транспорте из-за начавшегося учебного года и возвращения сотрудников с удаленки. Также возобновился внутренний туризм, а из регионов вернулись граждане, уезжавшие на сезонные заработки. В качестве третьей причины роста заболеваемости в столице называется сезонные вспышки гриппа и ОРВИ, характерные для осени.