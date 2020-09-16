Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 сентября

Добровольцев — испытателей вакцины ограничили в желании выпить, закурить и завести ребенка, Роспотребнадзор заверил в неопасности переболевших коронавирусом, Трамп пообещал вакцину через три недели; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,073 млн человек (плюс 5529 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 785 человек (плюс 150 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 884 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», необходимо соблюдать ряд ограничений. Женщинам не рекомендуется беременеть — если женщина забеременела во время испытаний, то она будет отстранена от вакцинации, а врачи будут наблюдать за ее здоровьем. Мужчинам во время испытаний и в течение трех месяцев после них медики рекомендуют избегать зачатия ребенка и отказаться от сдачи спермы для искусственного оплодотворения. Кроме того, участникам запрещено употреблять алкоголь за три дня до вакцинации, а во время исследования стоит ограничить потребление спиртного и не допускается курение более десяти сигарет в день.

В Москве зафиксирован рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе это объяснили несколькими факторами — ростом числа людей в общественном транспорте после 1 сентября, возобновлением внутреннего туризма и ростом посещаемости общественных мест.

В Роспотребнадзоре уточнили, что переболевший COVID-19 человек не опасен для окружающих. Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что переболевшие COVID-19 люди могут выделять вирус еще в течение 90 дней. Однако специалисты уточнили, что речь идет не о выделении живого вируса, способного к дальнейшей репликации в другом организме, а о том, что при исследовании методом ПЦР выявляется его генетический материал.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Роспотребнадзор опроверг обнаружение коронавируса в воде и пище: в ведомстве подчеркнули, что ни одно исследование не показало наличие вируса в пробах воды и пищевых продуктов.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 29,15 млн, из них более 926 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились 29,57 млн человек, из них более 935 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,02 млн), на третьем — Бразилия (более 4,38 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 738 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может появиться через «три-четыре недели». По его словам, Соединенные Штаты «очень близки» к созданию вакцины.

Deutsche Bank провел опрос в Великобритании, Франции, США, Италии, Испании и Германии, посвященный отношению населения к вакцинированию. На первом месте по доле населения, готовой сделать прививку от COVID-19, оказалась Великобритания — там сделать укол готовы 78%. Более половины респондентов в Испании, Германии, Британии и Италии считают, что прививку от COVID-19 нужно сделать обязательной.

Более полутора тысяч хасидов, которые направлялись через Белоруссию в украинский город Умань, чтобы встретить еврейский новый год, застряли на границе. Причиной стали ограничения на въезд, введенные Украиной из-за коронавируса.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.