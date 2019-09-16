В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск

Инициатива об изменении правил ухода в отпуск пока находится на рассмотрении Государственной думы, заявил депутат Гаджимет Сафаралиев. Ранее в СМИ сообщали, что с 1 октября заявление можно будет подать в электронном виде

Гаджимет Сафаралиев (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Инициатива о внесении изменений в Трудовой кодекс, которыми, в частности, предполагается изменить правила ухода в отпуск, пока находится на стадии обсуждения и соответствующий законопроект Госдума не принимала. Об этом в разговоре с РБК заявил депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, который является одним из авторов данной инициативы.

Ранее ряд СМИ, в частности, «МК», «Комсомольская правда», BFM.ru, телеканалы «Москва 24», «360», «Дождь», «Звезда», а также URA.ru, сообщили, что в России с 1 октября заявление на отпуск можно будет подавать в электронном виде. Это можно будет сделать в том случае, если в трудовом договоре организации закреплены условия об электронном документообороте, говорилось в сообщениях.

«У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный Интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Но касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому», — сказал Сафаралиев, отметив, что подобный законопроект не был принят.

Также депутат напомнил, что в настояще время уже не нужно, например, подавать заявление для поездок в командировку. «Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — заключил он.