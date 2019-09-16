Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 14:27
Песков исключил военную операцию Турции, Ирана и России в Идлибе Политика, 23:16 Роль школы в жизни человека: кто выбивается в люди РБК и Infiniti, 23:13 Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото Политика, 22:54 В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Общество, 22:47 Богдан объяснил привычку нашептывать Зеленскому на ухо Политика, 22:27 «Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 22:16 Захарова назвала информацию о слежке за ФБР частью предвыборной гонки США Политика, 22:15 В депздраве назвали число пострадавших в ДТП с тремя автобусами в Москве Общество, 22:10 Эрдоган предложил создать на границе с Сирией «города для беженцев» Политика, 22:07 Путин напомнил Трампу об обещании вывести войска из Сирии Политика, 21:59 Рябков перечислил повышающие риск ядерного конфликта действия США Политика, 21:41 В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы Общество, 21:24 Турция, Россия и Иран потребовали не подрывать суверенитет Сирии Политика, 21:14 Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Политика, 21:04
Общество ,  
0 
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
Инициатива об изменении правил ухода в отпуск пока находится на рассмотрении Государственной думы, заявил депутат Гаджимет Сафаралиев. Ранее в СМИ сообщали, что с 1 октября заявление можно будет подать в электронном виде
Гаджимет Сафаралиев (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Инициатива о внесении изменений в Трудовой кодекс, которыми, в частности, предполагается изменить правила ухода в отпуск, пока находится на стадии обсуждения и соответствующий законопроект Госдума не принимала. Об этом в разговоре с РБК заявил депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, который является одним из авторов данной инициативы.

Ранее ряд СМИ, в частности, «МК», «Комсомольская правда», BFM.ru, телеканалы «Москва 24», «360», «Дождь», «Звезда», а также URA.ru, сообщили, что в России с 1 октября заявление на отпуск можно будет подавать в электронном виде. Это можно будет сделать в том случае, если в трудовом договоре организации закреплены условия об электронном документообороте, говорилось в сообщениях.

Общество
Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку

«У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный Интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Но касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому», — сказал Сафаралиев, отметив, что подобный законопроект не был принят.

Также депутат напомнил, что в настояще время уже не нужно, например, подавать заявление для поездок в командировку. «Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — заключил он.

Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня. Они предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте. В перечень входит ряд документов, в том числе, электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и об увольнении. При этом работник может от этого отказаться в любое время, говорилось в тексте инициативы.

Общество
В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

Один из его авторов, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников тогда сказал: «На практике это позволяет исключить споры о моменте возникновения у лица соответствующих прав и обязанностей». По его словам, юридические последствия будут вступать в силу с момента доставки сообщения. При этом в трудовом договоре может быть заранее прописаны адреса для обмена сообщениями.

После предварительного рассмотрения этого законопроекта думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов решил установить срок представлений и замечаний до 15 августа, а сроком подготовки законопроекта к рассмотрению в рамках первого чтения был назначен ноябрь этого года.

Авторы: Михаил Юшков, Артем Афонский
Теги: отпуск, Госдума РФ
Материалы по теме
Медведев назвал условие для сокращения рабочей недели до четырех дней
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter