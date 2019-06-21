В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о цифровизации трудовых отношений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте. При этом отмечается, что работник может от этого отказаться в любое время.

«На практике это позволяет исключить споры о моменте возникновения у лица соответствующих прав и обязанностей», — сказал один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, юридические последствия будут вступать в силу с момента доставки сообщения. При этом в трудовом договоре может быть заранее прописаны адреса для обмена сообщениями.

В подобные документы входят, например, электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и об увольнении.