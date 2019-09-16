Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве

На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ранее жители столицы пережили две волны осеннего потепления — с 28 августа по 4 сентября и с 6 по 13 сентября.
«У нас действительно есть шанс, что к нам вернется бабье лето. И после дождливой, ветреной недели буквально со второй половины понедельника, 23 сентября, и до 27-го в Москве установится солнечная погода. Ночами в среднем плюс 3-8 градусов, днем до 12-17 градусов тепла», — рассказал Тишковец.
По его словам, с 27 сентября в столичном регионе похолодает, однако 2 октября москвичей вновь ждет небольшое потепление в связи с антициклоном. «Но там уже чуть выше плюс 10 градусов, не более», — отметил Тишковец.
Ранее научный руководитель национального Гидрометцентра и заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд также сообщал о приходе бабьего лета в столицу во второй половине сентября. Однако до прихода потепления жителям столицы придется пережить так называемую барическую пилу — резкие колебания атмосферного давления, которые начнутся 16 сентября и закончатся к выходным. Тишковец предупредил москвичей также «о символическом снежке», который может выпасть из-за возможных околонулевых температур.