Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве

На следующей неделе в Москву придет солнечная погода с потеплением до плюс 17 градусов, сообщили метеорологи

На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ранее жители столицы пережили две волны осеннего потепления — с 28 августа по 4 сентября и с 6 по 13 сентября.

«У нас действительно есть шанс, что к нам вернется бабье лето. И после дождливой, ветреной недели буквально со второй половины понедельника, 23 сентября, и до 27-го в Москве установится солнечная погода. Ночами в среднем плюс 3-8 градусов, днем до 12-17 градусов тепла», — рассказал Тишковец.

По его словам, с 27 сентября в столичном регионе похолодает, однако 2 октября москвичей вновь ждет небольшое потепление в связи с антициклоном. «Но там уже чуть выше плюс 10 градусов, не более», — отметил Тишковец.

Ранее научный руководитель национального Гидрометцентра и заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд также сообщал о приходе бабьего лета в столицу во второй половине сентября. Однако до прихода потепления жителям столицы придется пережить так называемую барическую пилу — резкие колебания атмосферного давления, которые начнутся 16 сентября и закончатся к выходным. Тишковец предупредил москвичей также «о символическом снежке», который может выпасть из-за возможных околонулевых температур.