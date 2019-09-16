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В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли восемь человек
Пожар вспыхнул на третьем этаже жилого дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела восьми человек — четверых детей и четверых взрослых
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пожар произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пожар начался в 02:26 по местному времени (22:26 мск 15 сентября). «Локализация пожара в 03:04. Ликвидация пожара в 03:36», — говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что в тушении пожара были задействованы 47 человек и 17 единиц техники.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло на место спустя восемь минут после поступившего на пульт диспетчера сообщения. Спасатели обнаружили открытое пламя из окна на третьем этаже.

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«В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что площадь пожара составила 40 кв. м. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

В управлении МВД по Красноярскому краю сообщили ТАСС, что по данному факту проводится проверка. «Восемь человек [погибли], из них четверо несовершеннолетних. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — заявили в полиции.

В конце августа при пожаре под Красноярском погибли три человека. В краевом управлении МЧС тогда сообщили, что в деревне Минино загорелось неиспользуемое строение. Пожарные ликвидировали возгорание спустя примерно 2,5 часа. При разборе завалов спасатели обнаружили тела трех человек. Как уточнили в ведомстве, погибшие не имели определенного места жительства.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Красноярск, пожар, погибшие
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