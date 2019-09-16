В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли восемь человек

В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли восемь человек

Пожар вспыхнул на третьем этаже жилого дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела восьми человек — четверых детей и четверых взрослых

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пожар произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пожар начался в 02:26 по местному времени (22:26 мск 15 сентября). «Локализация пожара в 03:04. Ликвидация пожара в 03:36», — говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что в тушении пожара были задействованы 47 человек и 17 единиц техники.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло на место спустя восемь минут после поступившего на пульт диспетчера сообщения. Спасатели обнаружили открытое пламя из окна на третьем этаже.