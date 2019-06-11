На Украине шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

На Украине шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

В одном из корпусов психиатрической больницы, расположенной в Суворовском районе Одессы, произошло возгорание. Жертвами пожара стали шесть человек. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, пожар возник 10 июня в 21:44 по местному времени (совпадает с московским). Загорелась крыша одноэтажного корпуса психбольницы.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь в 23:19. Площадь пожара составила 500 кв м.

Сотрудникам ГСЧС удалось вытащить из горящего здания 15 человек. Из них четверо погибли, не приходя в сознание. Еще шестеро в тяжелом состоянии были госпитализированы, позднее двое погибли. «Всего погибли шесть человек, госпитализированы 4 человека», — говорится в сообщении.