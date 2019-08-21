Под Красноярском при пожаре погибли три человека

Под Красноярском при пожаре погибли три человека

В Емельяновском районе Красноярского края при пожаре погибли три человека, сообщили в краевом управлении МЧС России, передает телеканал «Енисей».

Пожар начался в 2:40 по местному времени (22:40 мск). В садовом обществе «Заимка» в деревне Минино загорелось неиспользуемое строение. Пожарные ликвидировали возгорание спустя примерно 2,5 часа.

В тушении пожара участвовали 11 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 30 кв. м.

При разборе завалов пожарные обнаружили тела трех человек. Как уточнили в управлении МЧС по Красноярскому краю, погибшие не имели определенного места жительства.

19 августа в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области загорелся жилой дом. В результате пожара погибли 41-летняя женщина, ее дочь и двое внуков: полуторагодовалый мальчик и трехлетняя девочка.