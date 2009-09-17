В Москве мужчина стрелял с балкона по детскому саду

В Москве задержан мужчина, стрелявший с балкона своей квартиры по детскому саду.

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, огонь велся из пневматического оружия с балкона одного из жилых домов по улице Чоботовская в районе Переделкино.

Пострадавших в результате обстрела нет. В настоящее время выясняются причины, побудившие 41-летнего жителя столицы стрелять по детскому саду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в начале сентября в Москве милицейский спецназ штурмом проник в одну из квартир дома №9 по ул.Лукинская и задержал мужчину, который стрелял из ружья по милиционерам и прохожим. При штурме получил ранение сотрудник милиции.

Другой страшный случай потряс Москву в мае. Один из московских детских садов несколько раз подвергался обстрелу. По данным телеканала "РЕН-ТВ", один ребенок получил тяжело ранение – пуля попала ему в живот.

Впервые детский сад №1051 на Голубинской улице в районе Ясенево на юго-западе Москвы обстреляли 9 мая. Именно в тот злополучный день, по данным телеканала, был ранен 11-летний мальчик. Милиция сразу же приступила к поиску злоумышленника, однако результатов это не дало. По словам директора детсада, рассказывать о происшествии СМИ было строго запрещено.

Через несколько дней стрельба по детскому саду возобновилась. На этот раз неизвестный открыл огонь по окнам ясельной группы сада. Дети в срочном порядке были эвакуированы в безопасное место. Жителям района пришлось самим патрулировать окрестности.