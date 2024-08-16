 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Суд продлил арест четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 22 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме

Суд продлил арест четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»
Video

Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске до 22 ноября, сообщает ТАСС.

Заседание по продлению меры пресечения Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову — предполагаемым исполнителям теракта — прошло 16 августа в закрытом режиме.

Власти заявили об интернациональной команде террористов в «Крокусе»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Мирзоева, Рачабализоде, Фаридуни и Файзова задержали в Брянской области 22 марта, когда они пытались скрыться после теракта на белом Renault.

Всего в деле 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего о делу о теракте в «Крокусе» были задержаны более 20 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
«Крокус Сити Холл» теракт суд Басманный суд продление ареста
Материалы по теме
Следователи получили показания нового свидетеля по делу «Крокуса»
Общество
Иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставили без движения
Общество
Краснов увидел просчеты органов власти в терактах в «Крокусе» и Дагестане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
ПСБ установил в торговых точках новых регионов свыше 51 тыс. терминаловПресс-релиз, 14:50
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 14:50
Суперкомпьютер и букмекеры понизили шансы «Манчестер Сити» на чемпионствоСпорт, 14:50
Все Приморье пообещали подключить к электричеству до конца сутокОбщество, 14:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:41
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Российские войска в приграничье отразили атаку на Русское ПоречноеПолитика, 14:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клубаСпорт, 14:29
Гладков сообщил о раненом при обстреле ШебекиноПолитика, 14:28
В Донецке семь человек получили ранения при пожаре в ТЦ «Галактика»Политика, 14:26
Путин обсудил с Совбезом новые технические решения для военной операцииПолитика, 14:25
Правительство утвердило выплаты газовой субсидии для льготниковНедвижимость, 14:13
Акинфеев рассказал об отношении к сравнениям с Яшиным и ДасаевымСпорт, 14:07
Москвичам пообещали теплую погоду на выходныеОбщество, 14:05