Суд продлил арест четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 22 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме

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Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске до 22 ноября, сообщает ТАСС.

Заседание по продлению меры пресечения Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову — предполагаемым исполнителям теракта — прошло 16 августа в закрытом режиме.

Мирзоева, Рачабализоде, Фаридуни и Файзова задержали в Брянской области 22 марта, когда они пытались скрыться после теракта на белом Renault.

Всего в деле 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего о делу о теракте в «Крокусе» были задержаны более 20 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».