Партнера братьев Скигиных по конопле и платным дорогам объявили в розыск
Сотрудники полиции объявили в федеральный розыск бизнесмена Романа Белоусова, бизнес-партнера по нескольким коммерческим проектам братьев Евгения и Михаила Скигиных. Об этом РБК сообщили два источника, близких к МВД.
Силовики обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте предпринимателя, который, предположительно, скрылся за границей. Белоусова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.
РБК направил запрос в пресс-центр МВД. Роман Белоусов не ответил на звонки.
Роман Белоусов был партнером Скигиных в нескольких проектах. Один из них — строительство грузового порта на восточном берегу Сахалина. Концессионное соглашение о строительстве грузового порта на восточном берегу острова с компанией «Многофункциональный грузовой район», крупнейшим совладельцем которой был контролирующий акционер и председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин, было утверждено в марте 2021 года.
В 2021 году издание «Фонтанка» сообщало, что компания «Развитие транспортных проектов» (РТП) братьев Скигиных приобрела 49% долей в ООО «Овум групп», которая до этого целиком принадлежала Роману Белоусову. Компания была создана для привлечения инвестиций в портовый проект. По состоянию на 2024 год Белоусов владеет 50% акций компании ООО «Овум групп», следует из данных базы СПАРК. В 2022 году Михаил Скигин решил выйти из портового проекта.
Также Белоусов продолжает оставаться бенефициаром группы компаний «Платная дорога», соучредителем которой являлся Михаил Скигин. Компания занимается строительством платных дорог и переездов в Санкт-Петербурге и Московской области,
В 2015 году Белоусов вместе с Евгением Скигиным основал группу компаний «Коноплекс», занимающуюся выращиванием и обработкой технической конопли. По данным СПАРК, он остается акционером компании.
Михаил Скигин рассказал РБК, что познакомился с Белоусовым в 2003 году. «Мне тогда было 23, ему столько же. Так получилось, что это был первый человек, которого я уволил, на тот момент так сложились обстоятельства внутри компании», — сообщил Скигин. После увольнения Белоусов, по словам Скигина, ушел «в свободное плавание», а в 2008 году они встретились вновь — Белоусов тогда работал в консалтинговой компании. Компания, по словам Скигина, «пыталась нам помочь во время кризиса 2008 года, когда мы искали средства для строительства кораблей река-море». Тогда с этим проектом ничего не получилось, но Белоусов продолжил предлагать разные проекты, и некоторые из них были реализованы.
Белоусов довел до конца проект порта на Сахалине, сообщил Скигин: «Там были получены все соответствующие разрешения, и мы смогли этот проект реализовать и продать». По его словам, «те инвестиции, которые были в него сделаны, полностью возвращены», а Белоусов «показал себя дееспособным профессионалом».
Но в проекте по платным дорогам возникли проблемы, сказал РБК бизнесмен: «В какой-то момент затраты на проекты стали настолько высокими, что за эти деньги можно было бы спокойно построить один путепровод. <...> Последнюю точку в нашем доверии он поставил тогда, когда взял и переписал на себя один процент акций, после чего соотношение по контролю поменялось в его пользу».
Михаил и Евгений Скигины — сыновья Дмитрия Скигина, известного бизнесмена Петербурга 1990-х годов. Он умер в 2003 году в Ницце.
Старший Скигин был партнером Ильи Трабера и Сергея Васильева. Он экспортировал лесопродукты, а затем основал вместе с ними Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) и контролировал часть Балтийской бункерной компании.
ПНТ стал крупнейшей компанией Большого порта Санкт-Петербурга. Долю отца унаследовал в 2003 году его старший сын Михаил. С 2007 года до октября 2022-го Михаил Скигин был председателем совета директоров ПНТ. Он инициировал проект модернизации терминала с объемом инвестиций в 5 млрд руб., реализация которого началась в 2021 году. Затем должность председателя совета директоров заняла жена Васильева Елена.
В 2014 году Михаил Скигин стал соучредителем ГК «Платная дорога», которая занимается строительством путепроводов на принципах ГЧП, и ООО «Порт Поронайск» — проект развития порта на востоке Сахалина. В 2022 году он вышел из проекта грузового порта на восточном берегу Сахалина. Также Михаил Скигин владел частью бизнеса официального дистрибьютора велосипедов Electra в России и Китае и компанией «Геопроспект», которая занимается геологоразведкой в Западной Африке.
Его младший брат Евгений вместе с Белоусовым основал компанию «Коноплекс», которой принадлежали крупнейшие в России поля конопли. С 2022 года он находился в корпоративном конфликте с Белоусовым.
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