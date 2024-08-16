Партнера братьев Скигиных по конопле и платным дорогам объявили в розыск

Партнер Скигиных по строительству платных дорог, выращиванию конопли и порту на Сахалине Роман Белоусов объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Михаил Скигин заявил РБК, что «поставил последнюю точку в доверии» Белоусову

Михаил Скигин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сотрудники полиции объявили в федеральный розыск бизнесмена Романа Белоусова, бизнес-партнера по нескольким коммерческим проектам братьев Евгения и Михаила Скигиных. Об этом РБК сообщили два источника, близких к МВД.

Силовики обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте предпринимателя, который, предположительно, скрылся за границей. Белоусова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД. Роман Белоусов не ответил на звонки.

Роман Белоусов был партнером Скигиных в нескольких проектах. Один из них — строительство грузового порта на восточном берегу Сахалина. Концессионное соглашение о строительстве грузового порта на восточном берегу острова с компанией «Многофункциональный грузовой район», крупнейшим совладельцем которой был контролирующий акционер и председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин, было утверждено в марте 2021 года.

В 2021 году издание «Фонтанка» сообщало, что компания «Развитие транспортных проектов» (РТП) братьев Скигиных приобрела 49% долей в ООО «Овум групп», которая до этого целиком принадлежала Роману Белоусову. Компания была создана для привлечения инвестиций в портовый проект. По состоянию на 2024 год Белоусов владеет 50% акций компании ООО «Овум групп», следует из данных базы СПАРК. В 2022 году Михаил Скигин решил выйти из портового проекта.

Также Белоусов продолжает оставаться бенефициаром группы компаний «Платная дорога», соучредителем которой являлся Михаил Скигин. Компания занимается строительством платных дорог и переездов в Санкт-Петербурге и Московской области,

В 2015 году Белоусов вместе с Евгением Скигиным основал группу компаний «Коноплекс», занимающуюся выращиванием и обработкой технической конопли. По данным СПАРК, он остается акционером компании.

Михаил Скигин рассказал РБК, что познакомился с Белоусовым в 2003 году. «Мне тогда было 23, ему столько же. Так получилось, что это был первый человек, которого я уволил, на тот момент так сложились обстоятельства внутри компании», — сообщил Скигин. После увольнения Белоусов, по словам Скигина, ушел «в свободное плавание», а в 2008 году они встретились вновь — Белоусов тогда работал в консалтинговой компании. Компания, по словам Скигина, «пыталась нам помочь во время кризиса 2008 года, когда мы искали средства для строительства кораблей река-море». Тогда с этим проектом ничего не получилось, но Белоусов продолжил предлагать разные проекты, и некоторые из них были реализованы.

Белоусов довел до конца проект порта на Сахалине, сообщил Скигин: «Там были получены все соответствующие разрешения, и мы смогли этот проект реализовать и продать». По его словам, «те инвестиции, которые были в него сделаны, полностью возвращены», а Белоусов «показал себя дееспособным профессионалом».

Но в проекте по платным дорогам возникли проблемы, сказал РБК бизнесмен: «В какой-то момент затраты на проекты стали настолько высокими, что за эти деньги можно было бы спокойно построить один путепровод. <...> Последнюю точку в нашем доверии он поставил тогда, когда взял и переписал на себя один процент акций, после чего соотношение по контролю поменялось в его пользу».