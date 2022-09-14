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Михаил Скигин решил выйти из проекта на Сахалине стоимостью ₽35,9 млрд

Совладелец Петербургского нефтяного теминал решил выйти из проекта на Сахалине
Совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин решил выйти из проекта строительства грузового порта на Сахалине, соглашение о котором власти утвердили в 2021 году. Бизнесмен сосредоточится на действующих проектах
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин решил выйти из проекта по строительства грузового порта на восточном берегу Сахалина (реализуется компанией «Многофункциональный грузовой район»), который оценивался в 35,9 млрд руб.

«Этого пока не произошло, но я рассматриваю такую возможность. Мы с партнерами и кредиторами проекта сейчас обсуждаем условия моего выхода из него», — передал он РБК через представителя.

Свое решение бизнесмен объяснил желанием сосредоточиться на проектах, которые уже находятся в активной стадии реализации, в первую очередь на реконструкции Петербургского нефтяного терминала.

Премьер Михаил Мишустин 30 марта 2021 года утвердил концессионное соглашение на 49 лет о строительстве грузового порта на восточном берегу Сахалина с компанией «Многофункциональный грузовой район», крупнейшим совладельцем которой является Скигин. По условиям этого соглашения за шесть с половиной лет инвесторы должны были построить порт на границе Макаровского и Поронайского районов острова, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тыс. т. Годовой объем перевалки нефти в этом порту планировался на уровне 5,5 млн т, угля — 5 млн т и еще до 2,8 млн т газового конденсата. Строительные работы пройдут в 2023–2026 годах, а постепенный запуск в эксплуатацию терминалов будет осуществляться в 2025–2027 годах, говорил РБК представитель «Многофункционального грузового района».

Михаил Скигин построит порт на востоке Сахалина за ₽35,9 млрд
Бизнес
Михаил Скигин

3,96 млрд руб. из 35,9 млрд руб. инвестиций будут выделены из бюджета на обустройство инфраструктуры, сообщала пресс-служба правительства. Еще 31,9 млрд руб. собирались предоставить Скигин с партнерами (20% — собственные средства, 80% — кредитные). Незадолго до подписания концессионного соглашения бизнесмен рассказывал, что также планируется привлечь соинвесторов.

Для привлечения инвестиций в проект на Сахалине была создана компания «Новая энергия», 34% которой принадлежало структуре Скигина «Развитие транспортных технологий» до сентября 2022 года. 5 сентября эту долю приобрел его партнер Роман Белоусов, следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

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«Развитие транспортных технологий» владеет 49% еще одной компании, созданной для привлечения инвестиций в порт на Сахалине — «Овум Груп», 51% которой контролирует Белоусов.

Михаил Скигин — сын Дмитрия Скигина, знаковой фигуры петербургского бизнеса 1990-х годов, партнера Ильи Трабера и Сергея Васильева. Он занимался бизнесом с конца 1980-х годов, в частности, экспортом лесопродуктов, а также контролировал часть Балтийской бункерной компании и Петербургского нефтяного терминала. В 2003 году Скигин-старший умер в Ницце от онкологического заболевания.
 

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Сахалин Инвестиции Михаил Скигин
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