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Застреливший сослуживца мобилизованный получил восемь лет колонии

Суд приговорил мобилизованного к восьми годам за убийство сослуживца
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Военная операция на Украине
Мобилизованный заявил, что у него произошел конфликт с сослуживцем, с которым они выпивали на старый Новый год. По его словам, сослуживец ударил его за замечание, а позже наставил на него оружие
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима мобилизованного Ивана Алексеева, застрелившего сослуживца из снайперской винтовки и попытавшегося скрыть преступление.

Алексеев рассказал, что выпивал в блиндаже вместе с тремя сослуживцами на старый Новый год. Он сделал одному из них (в тексте приговора его называют О.) замечание из-за громких разговоров, в ответ сослуживец ударил Алексеева по лицу.

Позже, когда они остались в блиндаже вдвоем, сослуживец потребовал от мобилизованного уйти. Но Алексеев не согласился, «в связи с чем потерпевший стал наносить ему удары в область лица, при этом взяв свой автомат АК-74, дослал патрон в патронник и пытался прицелиться в него». Алексеев в ответ выстрелил в сослуживца из винтовки СВД-С (вариант снайперской винтовки Драгунова для ВДВ, со складным прикладом и укороченным стволом), а затем бросил ему в шею кухонный нож.

«После этого, чтобы скрыть свою причастность и следы совершенного им преступления, он оттащил труп О. в колею грунтовой дороги. Затем, чтобы придать причинению смерти О. вид боевых потерь от военнослужащих <данные изъяты>, он порезал ножом нижнюю часть шеи О., левое плечо, правую лопатку и сделал порез в нижней левой части его спины», — говорится в тексте приговора.

Алексеев признал вину. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал противоправность поведения потерпевшего, признание вины Алексеевым и сотрудничество со следствием. Кроме того, у него есть награды и малолетний ребенок.

Винтовку вернули в расположение армейскому корпусу Народной милиции ЛНР, которая сейчас входит в состав Южного военного округа.

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Теги
Военная операция на Украине частичная мобилизация
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