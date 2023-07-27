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Сбежавший из России мобилизованный подал в суд на власти Казахстана

Сбежавший из России мобилизованный Санджиев подал суд на власти Казахстана
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Военная операция на Украине
Мобилизованный уехал в Казахстан и запросил убежище, но ему отказали. Чтобы оспорить решение, потребовалось оплатить пошлину, ее отказывались принять без паспорта, который остался в воинской части
Здание акимата Западно-Казахстанской области
Здание акимата Западно-Казахстанской области (Фото: Wikimedia Commons)

Сбежавший из России мобилизованный Игорь Санджиев подал в суд на акимат (администрацию) Западно-Казахстанской области с требованием выдать ему убежище. Об этом пишет издание «Мой город».

Ранее акимат отказал ему в праве на получение убежища. Санджиев — гражданин России, его паспорт остался в военной части, и он не мог получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), чтобы оплатить госпошлину и подать в суд на акимат. Судья Любовь Корсакова на предварительном слушании обязала мобилизованного оплатить госпошлину и уточнить исковые требования. Санджиев не смог оплатить ее, иск вернули обратно, дело не стали принимать в производство.

Однако, рассказал председатель «Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков, решение нашлось в Налоговом кодексе. Одна из статей разрешала банкам второго уровня не требовать ИНН от иностранцев, которые не могут его предоставить для оплаты штрафов и госпошлин. Санджиев оплатил пошлину в почтовом отделении.

«Дело не только в Санджиеве, а вообще в людях из этой категории граждан, прибывших из-за рубежа без документов в поисках убежища. Санджиев автоматически лишился права на судебную защиту, так как не мог получить ИНН и заплатить госпошлину», — указал Кочетков.

Он предложил внести изменения в налоговый кодекс и освободить таких просителей от уплаты госпошлины. Другим решением проблемы может стать внесение изменений в закон о национальных идентификационных реестрах.

Санджиева мобилизовали в прошлом сентябре. Он рассказывал, что жил в Элисте и работал на стройке, когда ему позвонили из военкомата и попросили прийти для «сверки данных о воинском учете». Когда он пришел в военкомат, к нему и другим прибывшим мужчинам вышел военком и сказал звонить родственникам, чтобы те привезли их личные вещи, поскольку их отправят в воинскую часть в Волгоград. На возражения мужчин о том, что еще не проходили медкомиссию, им отвечали, что ее проведут врачи уже в воинской части, рассказывал Санджиев.

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Санджиев назвал себя пацифистом и рассказал, что просил перевести его на альтернативную службу, но ему отказали. Санджиев сбежал в первый раз в ноябре, но его вскоре задержали и вернули в часть. «Не без помощи тех же мобилизованных я снова сбежал из части. На такси выехал в сторону села Палласовка, где нелегально пересек границу: просто оттянул колючую проволоку и перешел государственную границу. Потом с Сайхина на такси приехал в Уральск», — рассказал мужчина.

Бокейординский районный суд признал Санджиева виновным по ст. 392 УК (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан). Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно. Суд также решил выдворить Санджиева из страны с запретом на въезд сроком на пять лет. Россиянину в конце мая дали один месяц, чтобы добровольно покинуть Казахстан.

Наказание по ст. 338 УК России (дезертирство) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В случае дезертирства с оружием, в составе организованной группы и/или по предварительному сговору максимальное наказание составляет десять лет. За дезертирство в период мобилизации, военного положения или боевых действий УК предусматривает наказание сроком до 15 лет.

После начала российской спецоперации Казахстан стал одним из популярных направлений для релокации. По данным ФСБ, с июля по сентябрь прошлого года туда выехали из России почти 1,3 млн раз, в то время как за аналогичный период 2021 года — 248 тыс. раз.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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