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Белоруссия ввела платное ожидание въезда в страну через КПП

Въезжающие должны будут оплатить регистрацию в электронной очереди. Бесплатного размещения машин в зоне ожидания теперь больше не будет, как и услуги платного бронирования времени въезда в пункт пропуска на границе

В Белоруссии изменили систему работы электронной очереди на границе — теперь въезжающие в страну на автомобиле должны будут оплатить регистрацию в ней. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе президента, указ отменяет бесплатное размещение машин в зоне ожидания. Кроме того, отменяется и услуга платного бронирования времени въезда машин из зоны ожидания в пункт пропуска.

«Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди», — говорится в сообщении пресс-службы. Стоимость регистрации в системе электронной очереди не указана.

Часть полученных денег пойдет в Государственный пограничный комитет «для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы». Совет министров определит порядок и размер таких перечислений.

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Система электронной очереди действует в восьми пунктах пропуска, в том числе в Бресте (на границе с Польшей), Котловке (на границе с Литвой), Григоровщине (на границе с Латвией). КПП на границе с Россией среди них нет.

2 марта Госпогранкомитет сообщил, что усилил охрану западных и южных границ (с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной) на фоне проведения российской военной операции. В частности, были задействованы резервы пограничных групп и отрядов для предотвращения провокаций и защиты от проникновения в страну диверсантов.

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В мае начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что США и союзники продолжают наращивать военное присутствие у границ Белоруссиии. По его словам, за последние полгода созданная группировка для охраны границ выросла более чем в два раза «как в количественном, так и в качественном отношении».

В конце месяца Лукашенко объявил о создании нового оперативного командования — на южном направлении. «К сожалению, открылось новое направление — как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — пояснял он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Белоруссия пересечение границы
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