Умер один из первых судей Конституционного суда Анатолий Кононов

Кононов умер на 76-м году жизни. Он был одним из первых судей Конституционного суда России. Он известен особыми мнениями по ряду резонансных дел. В частности, Кононов счел неконституционными запреты митингов

Анатолий Кононов (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Бывший судья Конституционного суда России Анатолий Кононов умер в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба суда.

Причина смерти Кононова не называется. Он умер накануне, 15 августа.

Кононов родился в 1947 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1970-е годы работал следователем в прокуратуре Кировского района, затем — юридическим консультантом Министерства машиностроения СССР. Преподавал курс «Советское право» в Московском институте приборостроения.

В 1990 году Кононова избрали народным депутатом РСФСР, он вошел во фракцию «Демократическая Россия». Был членом комитета по правам человека, созданного в Верховном совете России. Тогда его возглавлял правозащитник и диссидент Сергей Ковалев.

С октября 1991 года до 1 января 2010 года был судьей Конституционного суда. Стал известен особыми мнениями по различным делам, в том числе по делам о роспуске КПСС, о понятии измены Родине в Уголовном кодексе, о наведении конституционного порядка в Чечне, о налоговых вычетах, о праве лиц с двойным гражданством быть избранными.

В 2009 году Кононов написал особое мнение, в котором заявил, что считает незаконными запреты на проведение митингов. Судья также выражал особое мнение по делам молдавской журналистки Натальи Морарь, которой запрещали въезд в Россию, и Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом).

В том же 2009 году Кононов не согласился с коллегами по поводу отставки из Совета судей Владимира Ярославцева. Тот в интервью испанской газете El Pais заявил, что судебная власть в России превратилась в инструмент на службе исполнительной власти, а центр принятия решений находится в администрации президента.

После этого коллеги обвинили Ярославцева в нарушении Кодекса судейской этики и закона «О статусе судей», отказав ему в доверии и рекомендовав взять самоотвод. Кононов, в свою очередь, заявил, что «Ярославцева в лучших традициях высекли на пленуме». Он также назвал «крайне недемократичным и неуважительным к КС» принятый тем летом закон, согласно которому главу КС и его замов стал назначать Совет Федерации по представлению президента, в то время как ранее их избирали судьи.

После этого в декабре 2009 года Кононов подал в отставку. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что решение судья принял в связи с состоянием здоровья, а не из-за высказанного им особого мнения.