Автора блога «Адские бабки» попросили арестовать по делу о вымогательстве
В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство об аресте А.В. Баязитовой, следует из карточки в базе данных московских судов. В пресс-службе суда РБК сообщили, что речь идет ходатайстве в отношении Александры Баязитовой.
Из базы данных московских судов следует, что ее просят арестовать в рамках уголовного дела, открытого по пункту «б» третьей части статьи УК № 163 (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). По этой статье обвиняемым может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.
По данным «РИА Новости» и ТАСС, речь идет об аресте журналистки Александры Баязитовой. Она специализируется на финансово-экономической тематике. Работала в газетах «Коммерсантъ», «Известия», в последнее время сотрудничала с Life. Также Баязитова вела блог «Адские бабки» на YouTube и других площадках.
В Кузьминском суде РБК сообщили также, что следствие требует в рамках этого дела арестовать Ольгу Архарову и Инну Чурилову.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, а также «РИА Новости» со ссылкой на источник ранее писали о задержании и следственных действиях в отношении Баязитовой, а также о том, что ее дело связано с уголовным производством в отношении администраторов Telegram-канала «Сканер».
Троих администраторов этого Telegram-канала арестовали ранее по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал источник ТАСС, Telegram-канал, который администрировали трое задержанных, раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур.
В его описании в мессенджере говорится, что канал занимается «мониторингом коррумпированных чиновников». По состоянию на 10 августа на Telegram-канал «Проект «Сканер» были подписаны 200 тыс. человек.
По данным ВЧК-ОГПУ, ранее по этому делу были задержаны шесть человек, в том числе медиатехнолог Ольга Архарова и специалист по PR Инна Чурилова. По информации Telegram-канала, задержанные администрировали Telegram-каналы «Сканер», «Адские бабки», Riddle и «Финансовый караульный».