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Автора блога «Адские бабки» попросили арестовать по делу о вымогательстве

Следствие попросило отправить под арест журналистку Александру Баязитову, известную также как автор блога «Адские бабки». Она проходит по уголовному делу о вымогательстве вместе с другими фигурантами
Александра Баязитова
Александра Баязитова (Фото: alexandra.bayazitova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство об аресте А.В. Баязитовой, следует из карточки в базе данных московских судов. В пресс-службе суда РБК сообщили, что речь идет ходатайстве в отношении Александры Баязитовой.

Из базы данных московских судов следует, что ее просят арестовать в рамках уголовного дела, открытого по пункту «б» третьей части статьи УК № 163 (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). По этой статье обвиняемым может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

По данным «РИА Новости» и ТАСС, речь идет об аресте журналистки Александры Баязитовой. Она специализируется на финансово-экономической тематике. Работала в газетах «Коммерсантъ», «Известия», в последнее время сотрудничала с Life. Также Баязитова вела блог «Адские бабки» на YouTube и других площадках.

В Кузьминском суде РБК сообщили также, что следствие требует в рамках этого дела арестовать Ольгу Архарову и Инну Чурилову.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, а также «РИА Новости» со ссылкой на источник ранее писали о задержании и следственных действиях в отношении Баязитовой, а также о том, что ее дело связано с уголовным производством в отношении администраторов Telegram-канала «Сканер».

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Троих администраторов этого Telegram-канала арестовали ранее по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал источник ТАСС, Telegram-канал, который администрировали трое задержанных, раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур.

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В его описании в мессенджере говорится, что канал занимается «мониторингом коррумпированных чиновников». По состоянию на 10 августа на Telegram-канал «Проект «Сканер» были подписаны 200 тыс. человек.

По данным ВЧК-ОГПУ, ранее по этому делу были задержаны шесть человек, в том числе медиатехнолог Ольга Архарова и специалист по PR Инна Чурилова. По информации Telegram-канала, задержанные администрировали Telegram-каналы «Сканер», «Адские бабки», Riddle и «Финансовый караульный».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
вымогательство арест журналистка Telegram Кузьминский суд
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Технологии и медиа
Суд арестовал администраторов Telegram-канала «Сканер» за мошенничество
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