Общество , 16 авг, 15:44
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Глава транспортного управления МВД уйдет на пенсию
Дмитрий Шаробаров
Начальник Главного управления МВД на транспорте генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров отозвал ранее поданный им рапорт о продлении предельного срока службы и уходит на пенсию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн. Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к МВД.
«Ранее Шаробаров активно противодействовал планам реформаторов внутри МВД — ликвидировать самостоятельную вертикаль транспортной полиции», — уточнил Хинштейн.
По информации на сайте ведомства, в этом году Шаробарову исполняется 65 лет. Он возглавил управление в 2010 году.
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