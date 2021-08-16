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ФСБ раскрыла планы Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

Среди материалов — протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады. Он руководил деятельностью 731-го отряда, который проводил опыты на людях во время Второй мировой войны
Отодзо Ямада в суде во время Хабаровского процесса, 1949 г.
Отодзо Ямада в суде во время Хабаровского процесса, 1949 г. (Фото: Wikimedia Commons)

ФСБ обнародовала архивные материалы, из которых следует, что Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среди прочего ведомство рассекретило протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных с 1945 года до декабря 1949-го. В ходе одного из них Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры о том, что осенью 1944 года тот устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии». «Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Бомба была названа в честь японского микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии, который руководил отрядом № 731 Квантунской армии. Отряд занимался исследованиями в области биологического оружия, проводя опыты на людях — военнопленных и похищенных. Согласно материалам, которые цитирует агентство, у бомбы, изобретенной Исии, был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
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Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве

Как следует из протоколов допросов Ямады и других военнопленных, в 1944 году руководство Квантунской армии распорядилось увеличить производство «бактериологической массы». 731-й и 100-й отряды армии вели опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали, тех, кто выздоравливал, вновь подвергали опытам. Всего в ходе экспериментов, по словам сотрудников отряда, погибли около 3 тыс. человек.

Ямада был главнокомандующим Квантунской армией с 1944 года. В 1949-м он стал участником Хабаровского процесса — суда над японскими военными, причастными к разработке бактериологического оружия. Трибунал установил, что он руководил деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны. Он получил 25 лет лагерей.

Исии в конце Второй мировой войны был арестован американцами. В 1946-м власти США предоставили ему иммунитет от преследования в обмен на данные об исследованиях биологического оружия, в итоге Исии избежал наказания. Он умер в 1959 году.

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В апреле 2018-го Национальный архив Японии обнародовал личные данные 3607 членов 731-го отряда: имена, должности, адреса 52 хирургов, 49 инженеров, 38 медсестер и 1177 военных врачей.

8 августа ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с Советским Союзом. В частности, спецслужба обнародовала протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады. В 1938 году он отдал приказ, который «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза», следует из обнародованного документа.

Советско-японская война — завершающий этап Второй мировой войны. Она шла с 9 августа по 2 сентября 1945 года — в этот день был подписан акт о капитуляции Японии.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ Япония Вторая мировая война документы
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ФСБ раскрыла документы об эмигрантах и советских пленных в батальоне СС
Общество
ФСБ показала японские документы о «секретной войне»
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