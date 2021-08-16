ФСБ раскрыла планы Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

Среди материалов — протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады. Он руководил деятельностью 731-го отряда, который проводил опыты на людях во время Второй мировой войны

Отодзо Ямада в суде во время Хабаровского процесса, 1949 г. (Фото: Wikimedia Commons)

ФСБ обнародовала архивные материалы, из которых следует, что Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среди прочего ведомство рассекретило протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных с 1945 года до декабря 1949-го. В ходе одного из них Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры о том, что осенью 1944 года тот устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии». «Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Бомба была названа в честь японского микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии, который руководил отрядом № 731 Квантунской армии. Отряд занимался исследованиями в области биологического оружия, проводя опыты на людях — военнопленных и похищенных. Согласно материалам, которые цитирует агентство, у бомбы, изобретенной Исии, был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Как следует из протоколов допросов Ямады и других военнопленных, в 1944 году руководство Квантунской армии распорядилось увеличить производство «бактериологической массы». 731-й и 100-й отряды армии вели опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали, тех, кто выздоравливал, вновь подвергали опытам. Всего в ходе экспериментов, по словам сотрудников отряда, погибли около 3 тыс. человек.