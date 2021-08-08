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ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о подготовке японских военных к войне с СССР, сообщает «РИА Новости». Из архивных материалов следует, что подготовка началась в 1938 году.

Среди документов, обнародованных ведомством, есть приказ № 70 частям 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с Советским Союзом. Приказ был отдан 9 августа 1938 года во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан. Также ФСБ рассекретила протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года. 

Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии. Согласно протоколу, он признал, что «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».  По словам Ямады, приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза», пишет агентство.

Война СССР и Японии длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года, она стала последней крупной кампанией Второй мировой войны.

Материал дополняется. 

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