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Гидрометцентр введет новые критерии оценки аномальности погоды

Новые климатические нормы будут использоваться в России для оценки аномальности погоды с 2022 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один раз в 30 лет», — сказал он.

По его словам, предшествующие нормы были рассчитаны за период 1961-1990 годов, затем следующий период, который закончился в прошлом году (1991-2020). «Эта работа очень сложная», — заметил Вильфанд, уточнив, что ее выполняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных.

Он рассказал, что до конца года будет проведен анализ новых климатических норм. Его результаты представят в конце этого — начале следующего года. «Но однозначно, что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой», — пояснил Вильфанд.

Синоптик добавил, что обновление климатических норм позволит понять, в каких регионах климат меняется наиболее интенсивно, как меняется сезонность, как изменилось количество осадков в различные периоды за последние 30 лет.

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