Социологи выяснили, где россияне стали больше курить

Однако в 27 из 85, то есть в трети российских регионов, количество пристрастившихся к сигаретам и другой табачной продукции, наоборот, возросло. Больше курить стали жители Тывы (+24,2%), Калужской (+21,7%), Магаданской (+17,8%) и Нижегородской области (+16,5%), Ямало-Ненецкого автономного округа (+12,4%), Коми (+12,1%), Бурятии (+12,1%), Тверской области (+11,4%), Санкт-Петербурга (+10,6%) и Красноярского края (+8%).
РБК направил запрос в Минздрав.
Как считали
Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России, респондентами стали люди в возрасте от 15 лет. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную либо другую никотиносодержащую продукцию ежедневно или периодически.
Росстат делит никотиносодержащую продукцию на три вида. Во-первых, это традиционные курительные изделия — сигареты, сигары и сигариллы, трубки, папиросы и самокрутки, кальяны. Подавляющее число никотинозависимых россиян потребляет табак именно классическим способом. Во-вторых, это сосательный (снюс, насвай) и нюхательный табак. В-третьих, это нетабачная продукция или электронные сигареты (одноразовые, перезаряжаемые, модульные системы), а также системы нагревания табака. Росстат впервые отнес потребителей вейпов и систем нагревания к курильщикам в 2019 году.
Среди российских регионов курение особенно распространено в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Бурятии, Сахалинской области, республике Алтай, Коми, Магаданской области, Камчатском крае, Мурманской области и Тыве.
Меньше всего курильщиков и любителей табака в северокавказских регионах — Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, Чувашии и Татарстане.
Как показали данные Росстата, курение остается скорее мужской, чем женской вредной привычкой. По итогам 2020 года среди курильщиков подавляюще большинство — 75,9% — мужчины. При этом в нескольких субъектах доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель: такая ситуация в Камчатском крае (40,7% всех курильщиков в регионе — женщины), Магаданской (39,3%) и Мурманской областях (36,9%), Якутии (36,4%), Карелии (36,3%), Сахалинской (35,9%), Псковской (35,3%), Калининградской областях (35,3%), а также Хабаровском крае и Севастополе (по 34,9%). Наоборот, практически отсутствуют курящие женщины в Ингушетии и Чечне (статистика Росстата показывает 0%), минимальна доля курильщиц в Дагестане (1,6%) и Кабардино-Балкарии (3%).
В 2020 году Минздрав предложил компенсировать растущие из-за COVID-19 расходы бюджета повышением акциза на сигареты. В декабре был принят соответствующий закон, акцизы выросли на 20%, из-за чего в среднем пачка сигарет подорожала с 120 до 140 руб.
Потребление табака во всем мире постепенно снижается, доля курильщиков сокращается — это общемировая тенденция, и российский рынок повторяет ее, рассказал РБК директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «Бритиш Американ Тобакко» в регионе Россия, Центральная Азия, Беларусь Олег Барвин. При этом стоит понимать, что одна из главных причин сокращения легального рынка — стремительное повышение акцизов на табачные изделия, которое существенно опережает рост доходов населения, добавил он. Результатом резкого роста цен и отсутствия эффективных средств борьбы с нелегальной продукцией из близлежащих стран, например, Белоруссии, становится распространение этой нелегальной табачной продукции. Во втором квартале 2021 года доля «серой» продукции превысила 12%, а пандемия привела к развитии нелегальной торговли сигаретами в интернете, напомнил Барвин. «При этом мы видим и развитие параллельного тренда — все больше совершеннолетних потребителей задумываются о том, как снизить риски для своего здоровья», — добавил он.
Процент курильщиков снижается, потому что работает закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», утверждает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян. В первую очередь этот закон нацелен на повышение налогов на табачную продукцию, но он затрагивает и запрет курения в общественных местах, и запрет рекламы таких продуктов, и антитабачную информационно-коммуникационную политику, и реализацию медицинской помощи курящим. «Кроме того, новые фильмы и сериалы, по моим наблюдениям, не только не показывают сцены курения табака, но и косвенно пропагандируют здоровый образ жизни», — отметила эксперт. Работает и запрет открытой выкладки табачной продукции в пунктах продаж, считает она.
Снижение количества курильщиков традиционных сигарет происходит, по данным Росстата, за счет самых молодых — людей от 15 до 24 лет, сообщила Гамбарян: «Они либо не начинают курить, либо сразу отказываются от курения».