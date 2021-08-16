Социологи выяснили, где россияне стали больше курить

За пандемийный год количество курильщиков в России уменьшилось на 1,33 млн или 4,6%. Среди самых «курящих» регионов оказались ЕАО и Хабаровский край

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. Это следует из расчетов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении РБК), сделанных на основе данных Росстат. В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек.

Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян.

Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года. «Могло показаться, что период изоляции и карантинные ограничения должны были способствовать распространению вредных привычек, — отметила в разговоре с РБК президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Но антитабачные меры властей, включая повышение стоимости сигарет и ограничения на курение и распространение табачной продукции, вкупе с общемировым трендом на отказ от курения будут и дальше способствовать снижению числа курильщиков». Она также предположила, что из-за пандемии коронавируса россияне стали больше переживать о своем здоровье и потому отказывались от вредных привычек.

В пандемию особенно активно бросали курить жители Чечни — там доля потребителей табака сократилась на 68,6%, а также жители Чукотки (-45,8%), Ингушетии (-30,8%), Архангельской (-30,1%) и Новгородской областей (-28,2%), Забайкальского края (‑23,1%), Кабардино-Балкарии (-22,6%), Смоленской (-21,2%), Костромской (-20,5%) и Пензенской областей (-20,3%).