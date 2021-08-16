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Социологи выяснили, где россияне стали больше курить

За пандемийный год количество курильщиков в России уменьшилось на 1,33 млн или 4,6%. Среди самых «курящих» регионов оказались ЕАО и Хабаровский край
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. Это следует из расчетов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении РБК), сделанных на основе данных Росстат. В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек.

Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян.

Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года. «Могло показаться, что период изоляции и карантинные ограничения должны были способствовать распространению вредных привычек, — отметила в разговоре с РБК президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Но антитабачные меры властей, включая повышение стоимости сигарет и ограничения на курение и распространение табачной продукции, вкупе с общемировым трендом на отказ от курения будут и дальше способствовать снижению числа курильщиков». Она также предположила, что из-за пандемии коронавируса россияне стали больше переживать о своем здоровье и потому отказывались от вредных привычек.

В пандемию особенно активно бросали курить жители Чечни — там доля потребителей табака сократилась на 68,6%, а также жители Чукотки (-45,8%), Ингушетии (-30,8%), Архангельской (-30,1%) и Новгородской областей (-28,2%), Забайкальского края (‑23,1%), Кабардино-Балкарии (-22,6%), Смоленской (-21,2%), Костромской (-20,5%) и Пензенской областей (-20,3%).

Курильщиков предупредили о повышенном риске заражения COVID-19
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Однако в 27 из 85, то есть в трети российских регионов, количество пристрастившихся к сигаретам и другой табачной продукции, наоборот, возросло. Больше курить стали жители Тывы (+24,2%), Калужской (+21,7%), Магаданской (+17,8%) и Нижегородской области (+16,5%), Ямало-Ненецкого автономного округа (+12,4%), Коми (+12,1%), Бурятии (+12,1%), Тверской области (+11,4%), Санкт-Петербурга (+10,6%) и Красноярского края (+8%).

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РБК направил запрос в Минздрав.

Как считали

Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России, респондентами стали люди в возрасте от 15 лет. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную либо другую никотиносодержащую продукцию ежедневно или периодически.

Росстат делит никотиносодержащую продукцию на три вида. Во-первых, это традиционные курительные изделия — сигареты, сигары и сигариллы, трубки, папиросы и самокрутки, кальяны. Подавляющее число никотинозависимых россиян потребляет табак именно классическим способом. Во-вторых, это сосательный (снюс, насвай) и нюхательный табак. В-третьих, это нетабачная продукция или электронные сигареты (одноразовые, перезаряжаемые, модульные системы), а также системы нагревания табака. Росстат впервые отнес потребителей вейпов и систем нагревания к курильщикам в 2019 году.

Самые курящие регионы

Среди российских регионов курение особенно распространено в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Бурятии, Сахалинской области, республике Алтай, Коми, Магаданской области, Камчатском крае, Мурманской области и Тыве.

Меньше всего курильщиков и любителей табака в северокавказских регионах — Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, Чувашии и Татарстане.

Как показали данные Росстата, курение остается скорее мужской, чем женской вредной привычкой. По итогам 2020 года среди курильщиков подавляюще большинство — 75,9% — мужчины. При этом в нескольких субъектах доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель: такая ситуация в Камчатском крае (40,7% всех курильщиков в регионе — женщины), Магаданской (39,3%) и Мурманской областях (36,9%), Якутии (36,4%), Карелии (36,3%), Сахалинской (35,9%), Псковской (35,3%), Калининградской областях (35,3%), а также Хабаровском крае и Севастополе (по 34,9%). Наоборот, практически отсутствуют курящие женщины в Ингушетии и Чечне (статистика Росстата показывает 0%), минимальна доля курильщиц в Дагестане (1,6%) и Кабардино-Балкарии (3%).

В 2020 году Минздрав предложил компенсировать растущие из-за COVID-19 расходы бюджета повышением акциза на сигареты. В декабре был принят соответствующий закон, акцизы выросли на 20%, из-за чего в среднем пачка сигарет подорожала с 120 до 140 руб.

Почему курят меньше

Потребление табака во всем мире постепенно снижается, доля курильщиков сокращается — это общемировая тенденция, и российский рынок повторяет ее, рассказал РБК директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «Бритиш Американ Тобакко» в регионе Россия, Центральная Азия, Беларусь Олег Барвин. При этом стоит понимать, что одна из главных причин сокращения легального рынка — стремительное повышение акцизов на табачные изделия, которое существенно опережает рост доходов населения, добавил он. Результатом резкого роста цен и отсутствия эффективных средств борьбы с нелегальной продукцией из близлежащих стран, например, Белоруссии, становится распространение этой нелегальной табачной продукции. Во втором квартале 2021 года доля «серой» продукции превысила 12%, а пандемия привела к развитии нелегальной торговли сигаретами в интернете, напомнил Барвин. «При этом мы видим и развитие параллельного тренда — все больше совершеннолетних потребителей задумываются о том, как снизить риски для своего здоровья», — добавил он.

Процент курильщиков снижается, потому что работает закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», утверждает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян. В первую очередь этот закон нацелен на повышение налогов на табачную продукцию, но он затрагивает и запрет курения в общественных местах, и запрет рекламы таких продуктов, и антитабачную информационно-коммуникационную политику, и реализацию медицинской помощи курящим. «Кроме того, новые фильмы и сериалы, по моим наблюдениям, не только не показывают сцены курения табака, но и косвенно пропагандируют здоровый образ жизни», — отметила эксперт. Работает и запрет открытой выкладки табачной продукции в пунктах продаж, считает она.

Снижение количества курильщиков традиционных сигарет происходит, по данным Росстата, за счет самых молодых — людей от 15 до 24 лет, сообщила Гамбарян: «Они либо не начинают курить, либо сразу отказываются от курения».

Автор
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
При участии
Егор Губернаторов, Анна Левинская
курение регионы Росстат
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