Курильщиков предупредили о повышенном риске заражения COVID-19

В случае заражения коронавирусом курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены, заявили в Роспотребнадзоре

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, приуроченном ко Всемирному дню без табака.

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ведомстве отметили, что курение сигарет с фильтром не является безопасным, так как фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Легкие сигареты также наносят вред организму, добавили в Роспотребнадзоре.

«Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем», — отмечается в сообщении.