Жизнь с постковидным синдромом. Самое актуальное о пандемии на 16 августа

Постковидный синдром и его последствия, во Франции сломалась система санитарных пропусков, когда ждать новых мутаций коронавируса, Израиль исключил Россию из красного списка. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 20 765 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,6 млн. Выздоровели 5,8 млн человек (15,6 тыс. за сутки), умерли более 171,3 тыс. (плюс 806 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

В России уже четыре дня подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19 за сутки.

Новые мутации коронавируса могут появиться осенью, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она «подняла голову» и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», — сказал он.

На Чукотке с 17 августа начнется обязательная вакцинация от коронавируса работников некоторых отраслей. Прививки должны получить сотрудники учреждений здравоохранения и образования, работники сферы услуг, включая такси, то есть все те, кто часто контактируют с людьми.

Около трети переболевших коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом, который даже через несколько месяцев после перенесенной инфекции мешает выполнять рутинные действия, полноценно ухаживать за собой, совершать повседневные дела, рассказали Роспотребнадзоре. Еще одно последствие — отвращение к еде и отсутствие обоняния связаны с тем, что вирус поражает центры головного мозга, рассказала РБК кандидат медицинских наук Ольга Григорьян. Она пояснила, что через две-три недели желание есть возвращается.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 205,3 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 207,2 млн человек, более 4,3 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 36 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,2 млн), следует из данных ВОЗ.