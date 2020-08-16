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Пандемия коронавируса ,  
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Число смертей от коронавируса в Москве выросло до 4666

За сутки в столице скончались десять человек с подтвержденным коронавирусом. Также с начала пандемии в Москве COVID-19 был диагностирован у 252 374 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались десять человек, у которых ранее выявили коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была диагностирована пневмония.

Общее число летальных случаев в столице достигло отметки 4666.

По этому показателю Москва занимает первое место среди всех регионов. За ней идут Санкт-Петербург, где с начала пандемии скончались 2255 человек и Московская область, там зафиксировали 1144 смертей. Всего в России, с учетом новых летальных исходов в Москве, умерли 15 695 человек с коронавирусом.

Также в Москве положительный тест на коронавирус сдали 252 374 человека, из них выздоровели 197 143 человека, а 50 575 сейчас проходят лечение.

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Фото: Raul Sifuentes / Getty Images

Всего в России наличие инфекции подтвердили у 922 853 человек. Помимо Москвы, 65 935 случаев заражения приходятся на Подмосковье, 34 009 — на Петербург, 25 758 — на Нижегородскую область и 23 405 — на Свердловскую.

Всего в России от заражения коронавирусом излечились 732 968 человек.

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В пятницу департамент здравоохранения Москвы отчитался о падении смертности от коронавируса в первых днях августа на 60%. При этом департамент сообщил, что падение произошло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца, но не уточнил, какой именно период имеется в виду.

В июле в столице было зафиксировано 10 773 смерти, это на 716 смертельных случаев больше, чем в июле 2019 года. В качестве основной или сопутствующей причины смерти коронавирус был выявлен в 1706 случаях. В отчете департамента также говорится, что число смертей пациентов с COVID-19 в июле было на 50% меньше, чем в июне и на 68% меньше, чем в мае.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Москва
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