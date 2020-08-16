Число смертей от коронавируса в Москве выросло до 4666

За сутки в столице скончались десять человек с подтвержденным коронавирусом. Также с начала пандемии в Москве COVID-19 был диагностирован у 252 374 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались десять человек, у которых ранее выявили коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была диагностирована пневмония.

Общее число летальных случаев в столице достигло отметки 4666.

По этому показателю Москва занимает первое место среди всех регионов. За ней идут Санкт-Петербург, где с начала пандемии скончались 2255 человек и Московская область, там зафиксировали 1144 смертей. Всего в России, с учетом новых летальных исходов в Москве, умерли 15 695 человек с коронавирусом.

Также в Москве положительный тест на коронавирус сдали 252 374 человека, из них выздоровели 197 143 человека, а 50 575 сейчас проходят лечение.