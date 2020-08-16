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Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

Актер и депутат Мосгордумы не дожил одного дня до 79-летия
Николай Губенко
Николай Губенко (Фото: Московская городская Дума)

В Москве на 79-м году жизни умер народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко. Об этом сообщил спикер гордумы Алексей Шапошников на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко», — написал спикер в своем Facebook.

Шапошников, в частности, отметил, что не стало «настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера». «Мы потеряли опытного и мудрого коллегу-депутата», — добавил он.

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Спикер Мосгордумы выразил соболезнования родным и коллегам покойного. Артист не дожил одного дня до своего дня рождения.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Выпускник ВГИКа. C 1989 по 1991 год занимал пост министра культуры СССР. В 1995–2003-м — депутат Госдумы, с 1999 по 2003 год возглавлял думский комитет по культуре и туризму. В 2001–2006-м входил в Совет при президенте по культуре и искусству. С 2005 года — депутат Мосгордумы IV, V, VI созывов, переизбран в сентябре 2019-го, занимал пост заместителя ее председателя.

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Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также основал «Содружество актеров Таганки» и руководил этим театром.

В марте Губенко вместе с женой был доставлен в больницу в Коммунарке. Тогда его госпитализировали с подозрением на пневмонию.

Теги: Мосгордума, депутат
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