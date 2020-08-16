Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

Актер и депутат Мосгордумы не дожил одного дня до 79-летия

Николай Губенко (Фото: Московская городская Дума)

В Москве на 79-м году жизни умер народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко. Об этом сообщил спикер гордумы Алексей Шапошников на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко», — написал спикер в своем Facebook.

Шапошников, в частности, отметил, что не стало «настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера». «Мы потеряли опытного и мудрого коллегу-депутата», — добавил он.

Спикер Мосгордумы выразил соболезнования родным и коллегам покойного. Артист не дожил одного дня до своего дня рождения.