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Каким был артист, экс-министр культуры СССР Николай Губенко. Фотогалерея

В Москве умер народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко. Он не дожил одного дня до 79-летия. Выпускник ВГИКа известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также основал «Содружество актеров Таганки» и руководил этим театром. Занимал пост министра культуры СССР
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Мне двадцать лет» (Застава Ильича). В  роли Николая Фокина — Николай Губенко

Фото: Михаил Строков / ТАСС
Фото: Михаил Строков / ТАСС
Спектакль «Пугачев» по одноименной поэме Сергея Есенина на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке (постановка Юрия Любимова). Николай Губенко в заглавной роли
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Кадр из фильма режиссера Алексея Салтыкова «Директор». В роли Алексея Зворыкина — Николай Губенко

Фото: В. Кречет / РИА Новости
Фото: В. Кречет / РИА Новости

Губенко на съемках фильма «Подранки»

Фото: Виктор Великжанин / ТАСС
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС
Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС
Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

Церемония празднования 500-летия Грановитой палаты. Министр культуры СССР Николай Губенко во время выступления

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Поездка кандидата на пост президента России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова по городам России. Слева — Николай Губенко

Фото: Сергей Пономарев / «Коммерсантъ»
Фото: Сергей Пономарев / «Коммерсантъ»

Депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель Комитета Государственной Думы по культуре и туризму Николай Губенко (слева) и заместитель председателя правления попечительского совета УИС Сергей Бабурин (справа)

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Председатель правления Московского Союза художников Иван Казанский и депутат Госдумы, народный артист Николай Губенко (слева направо) на митинге в защиту Московского Дома скульптора

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Губенко и новый председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников (слева направо) на первом заседании Московской городской Думы шестого созыва
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Депутат Московской городской Думы Николай Губенко на церемонии открытия Культурного форума в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС
Актер, режиссер Николай Губенко в сцене из спектакля «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович») в рамках празднования 25-летия театра «Содружества актеров Таганки»
Теги: мультимедиа
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