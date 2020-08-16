Каким был артист, экс-министр культуры СССР Николай Губенко. Фотогалерея

В Москве умер народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко. Он не дожил одного дня до 79-летия. Выпускник ВГИКа известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также основал «Содружество актеров Таганки» и руководил этим театром. Занимал пост министра культуры СССР

Кадр из фильма «Мне двадцать лет» (Застава Ильича). В роли Николая Фокина — Николай Губенко Спектакль «Пугачев» по одноименной поэме Сергея Есенина на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке (постановка Юрия Любимова). Николай Губенко в заглавной роли Кадр из фильма режиссера Алексея Салтыкова «Директор». В роли Алексея Зворыкина — Николай Губенко Губенко на съемках фильма «Подранки» Церемония празднования 500-летия Грановитой палаты. Министр культуры СССР Николай Губенко во время выступления Поездка кандидата на пост президента России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова по городам России. Слева — Николай Губенко Депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель Комитета Государственной Думы по культуре и туризму Николай Губенко (слева) и заместитель председателя правления попечительского совета УИС Сергей Бабурин (справа) Председатель правления Московского Союза художников Иван Казанский и депутат Госдумы, народный артист Николай Губенко (слева направо) на митинге в защиту Московского Дома скульптора Губенко и новый председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников (слева направо) на первом заседании Московской городской Думы шестого созыва Депутат Московской городской Думы Николай Губенко на церемонии открытия Культурного форума в ЦВЗ «Манеж» Актер, режиссер Николай Губенко в сцене из спектакля «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович») в рамках празднования 25-летия театра «Содружества актеров Таганки»