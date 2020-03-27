Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Николай Губенко (Фото: duma.mos.ru)

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РБК сообщил его коллега-депутат Евгений Герасимов.

«Его госпитализировали с подозрением на пневмонию. Но относится ли эта пневмония к коронавирусу, сейчас должны будут определить», — сказал Герасимов.

По словам депутата, Губенко госпитализировали вместе с супругой Жанной. Герасимов отметил, что для 78-летнего Губенко ситуация представляет опасность, к тому же он недавно перенес болезнь.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Николай Губенко — советский и российский актер, режиссер и сценарист. Зрителям он известен своими киноролями в фильмах «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину» и другим.