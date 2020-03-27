Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РБК сообщил его коллега-депутат Евгений Герасимов.
«Его госпитализировали с подозрением на пневмонию. Но относится ли эта пневмония к коронавирусу, сейчас должны будут определить», — сказал Герасимов.
По словам депутата, Губенко госпитализировали вместе с супругой Жанной. Герасимов отметил, что для 78-летнего Губенко ситуация представляет опасность, к тому же он недавно перенес болезнь.
Роспотребнадзор, mos.ru
Николай Губенко — советский и российский актер, режиссер и сценарист. Зрителям он известен своими киноролями в фильмах «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину» и другим.