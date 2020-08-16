Пандемия коронавируса , 16 авг, 08:46
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 августа
В мире заразились более 21 млн человек, в России произвели первую партию вакцины от коронавирусной инфекции; главное — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 917,8 тыс. (плюс 5061 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 617 человек (плюс 119 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 729 тыс. человек.