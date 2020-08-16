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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 августа

В мире заразились более 21 млн человек, в России произвели первую партию вакцины от коронавирусной инфекции;  главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 917,8 тыс. (плюс 5061 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 617 человек (плюс 119 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 729 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России произвели первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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  • Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к полноценной работе.
    Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
    Выздоровевшие (новые случаи)
    Умершие (новые случаи)
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i
  • По данным CNN, США отказались сотрудничать с Россией из-за отсутствия данных об эффективности вакцины. В Минздраве в ответ заявили, что ведомство не направляло властям США предложений о совместной работе над вакциной.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 20,73 млн, из них более 751,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 21,5 млн человек, из них более 770 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,3 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,3 млн), на третьем — Индия (более 2,5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (583 тыс.).
  • На Украине выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 1847. Всего с начала эпидемии в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 89 719 человек. За сутки умерли 33 человека, общее число умерших составило 2044. Выздоровели 46 797 пациентов.
  • Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади предположили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Методику испытывает научная группа Института рака Университета Эмори (США). В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации — за 12 дней.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Вьетнам стал первой страной, официально объявившей о закупке российской вакцины после ее регистрации.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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