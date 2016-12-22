Мэр Сочи пообещал восстановить движение за двое суток

В разговоре с РБК мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что на восстановление автомобильного движения в регионе может уйти двое суток.

«Он [мост] не весь рухнул. За счет стихии, за счет потока воды, которая шла по реке с гор, снесло часть со стороны въезда из Краснодара, а часть из Сочи. Это федеральная дорога, Росавтодор пообещал, что они восстановят все это, двое суток они говорят надо, нужно, чтобы дождя не было», — пояснил он.

Пахомов также отметил, что прервано железнодорожное движение из-за ливней. «Железная дорога не может эксплуатироваться из-за того, что подмыло мосты. Сейчас работают железнодорожники, которые подпорки укрепляют и обещают уже в эту ночь или завтра запустить железнодорожный транспорт. С аэропортом все в порядке, в штатном режиме работает», — заявил он.

По словам мэра, погибших и пострадавших в Сочи нет. Эвакуированы порядка 80 человек. «Только 10 пошли в эвакуационных пункт, остальные разошлись по своим родственникам. Школы не пострадали, единственное, мы сегодня отменил в семи учебных заведениях занятия из-за того, что дождь сильный шел, и вода стояла. Больница №3 пострадала — речка вышла из берегов и зашла на первый этаж, но немедленно все восстановили. Больница работает в штатном режиме», — сообщил он.

«Сегодня посчитали, сколько у нас продовольствия. Сказали, продовольствия в обычном порядке, как каждый день люди покупают, нам хватит на семь дней, а нам два дня надо. Мы посчитали, сколько бензина надо, топлива тоже сказали, что хватит на 7–10», — добавил Пахомов.

Сильные дожди и смерчи в Краснодарском крае вызвали наводнение в нескольких районах. В результате погибли два человека. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профведомствам подключиться к восстановлению инфраструктуры после наводнения в Туапсинском районе.