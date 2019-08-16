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В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял под контроль дело об отравлении растительным маслом, в результате которого погибло два человека. Прокуратура региона посоветовала воздержаться от покупки масла без документов
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.

«Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал срочное поручение министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы области.

Ранее издание «Ульяновская правда» сообщило, что масло было изготовлено кустарным способом в одном из сел Теренгульского района, а семечки для него были куплены в Самарской области.

В пресс-службе правительства Ульяновской области сообщили, что губернатор поручил выяснить, «не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов». Морозов взял дело под свой личный контроль.

Прокуратура Ульяновской области предостерегла жителей региона от покупки подсолнечного масла, у продавцов которых нет документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям безопасности.

«Принимаются все необходимые меры к установлению точного количества произведенной указанным лицом кустарной продукции», — говорится в сообщении прокуратуры.

От отравления маслом, по сведениям местных властей, пострадало семь человек, двое из них скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «а», ч. 3 ст 238 УК).

Возможной причиной отравления «Ульяновская правда» называет обработку семечек, из которых изготовили масло, крысиным ядом из группы дикумаринов. «Предварительно, причиной отравления рассматривается крысиный яд. Случай отравления 3 августа очень похож по симптоматике на сегодняшние отравления. Анализ крови отравившихся показал вещества, присутствующие в крысином яде. Однако официально и окончательно мы пока это не можем утверждать. Инцидент изучается», — сообщили РБК в минздраве по Ульяновской области.

В 2018 году на сельскохозяйственной выставке в Ульяновске было представлено подсолнечное масло под названием «Новичок». Изготовитель продукта, фермер из села Никольское-на-Черемшане Алексей Якушев, объяснил, что выбрал название, совпадающее с названием нервно-паралитического яда, которым, по версии властей Великобритании, сотрудники российских спецслужб отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, потому что ему «очень не нравится, когда мою страну поливают грязью».

«Ну а что, этот загадочный «Новичок» постоянно мелькал в новостях и никто его не видел, я решил сделать так, чтобы его наконец-то увидели», — сказал тогда фермер.

В 2019 году на Дне предпринимателя в Ульяновске Якушеву вручили «Сертификат признательности» — за вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ульяновская область, Сергей Морозов‏
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