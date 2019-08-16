В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял под контроль дело об отравлении растительным маслом, в результате которого погибло два человека. Прокуратура региона посоветовала воздержаться от покупки масла без документов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.

«Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал срочное поручение министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы области.

Ранее издание «Ульяновская правда» сообщило, что масло было изготовлено кустарным способом в одном из сел Теренгульского района, а семечки для него были куплены в Самарской области.

В пресс-службе правительства Ульяновской области сообщили, что губернатор поручил выяснить, «не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов». Морозов взял дело под свой личный контроль.

Прокуратура Ульяновской области предостерегла жителей региона от покупки подсолнечного масла, у продавцов которых нет документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям безопасности.