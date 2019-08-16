ФСИН назвала победителей конкурса водителей автозаков в день митинга

Турнир среди водителей уголовно-исполнительной системы прошел 10 августа, в этот день в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) отчиталось об итогах конкурса среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы, который прошел в Москве 10 августа.

В командных соревнованиях первыми стали представители столичного УФСИН, на втором месте — Управление автотранспорта ФСИН России, на третьем — УФСИН по Тверской области.

Команды состояли из двух водителей — один из них выступал на легковой машине, второй — на автомобиле спецтранспорта. «Программа соревнований состояла из нескольких заданий. После проверки знаний по правилам дорожного движения водители выполняли практические упражнения: «змейка», «эстакада», «заезд в гаражный бокс», «параллельная парковка» и т.д», — рассказали в ведомстве.

Автомобили для турнира предоставило Управление по конвоированию московского УФСИН, победителям вручили кубки и дипломы. «Хочется подчеркнуть, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное, жизнь и здоровье людей, которых они перевозят», — говорится в сообщении.