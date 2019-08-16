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ФСИН назвала победителей конкурса водителей автозаков в день митинга
Турнир среди водителей уголовно-исполнительной системы прошел 10 августа, в этот день в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) отчиталось об итогах конкурса среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы, который прошел в Москве 10 августа.

В командных соревнованиях первыми стали представители столичного УФСИН, на втором месте — Управление автотранспорта ФСИН России, на третьем — УФСИН по Тверской области.

Команды состояли из двух водителей — один из них выступал на легковой машине, второй — на автомобиле спецтранспорта. «Программа соревнований состояла из нескольких заданий. После проверки знаний по правилам дорожного движения водители выполняли практические упражнения: «змейка», «эстакада», «заезд в гаражный бокс», «параллельная парковка» и т.д», — рассказали в ведомстве.

Автомобили для турнира предоставило Управление по конвоированию московского УФСИН, победителям вручили кубки и дипломы. «Хочется подчеркнуть, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное, жизнь и здоровье людей, которых они перевозят», — говорится в сообщении.

Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

Во ФСИН заявляли, что конкурс проводится ежегодно и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы. В сообщении на сайте московского управления ведомства отмечается, что ФСИН не занимается перевозкой задержанных, в том числе на митингах.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, а также фигурантов дела о массовых беспорядках, которое возбудили после серии акций протеста, начавшихся в середине июля. По официальным данным, митинг на проспекте Сахарова собрал 20 тыс. участников, волонтеры проекта «Белый счетчик» насчитали на акции около 50–60 тыс. человек.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Член штаба Ивана Жданова (юрист ФБК, один из незарегистрированных кандидатов) Борис Золотаревский со сцены призвал после митинга прогуляться по Китай-городу, где находится администрация президента. В МВД заявили, что задержали 136 участников шествия, в «ОВД-Инфо» сообщили о 256 задержанных.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ФСИН, автозак, конкурс
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