ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Мероприятие пройдет в Капотне. Водители подразделений ФСИН из более чем 10 регионов должны будут продемонстрировать навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы.

«В Капотне будет подводиться финал конкурса, среди водителей конвойной службы. Конкурс шел уже полгода, с митингами он никак не связан», — заявил РБК замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Турнир проводится уже в третий раз и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

Также в Москве 10 августа пройдет согласованный с властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие состоится на проспекте Академика Сахарова. Заявленное количество участников — не более 100 тыс. человек.