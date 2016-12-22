МЧС сообщило об обнаружении тела горняка после обвала на шахте в Якутии

МЧС сообщило об обнаружении тела горняка после обвала на шахте в Якутии

​Обрушение горной породы произошло на шахте «Денисовская» в Якутии, в результате погиб работник объекта. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС России.

В пресс-службе главка рассказали, что инцидент произошел в ночь на 29 ноября. Под завалами на глубине 230 м оказался один шахтер. При этом шахта всю работу не останавливала, отметили в МЧС.

После обрушения семеро спасателей установили стойки и перекрытия, чтобы подобраться к завалам и провести работы по их разборке. В результате спасательных работ под завалами были обнаружены фрагменты тела шахтера.

«Работы по разборке завалов продолжаются. Всего привлечены 69 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.