Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова

Алексей Кузнецов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.

Особый порядок подразумевает процесс без исследования доказательств — когда фигурант полностью признает вину; в этом случае процесс может длиться один или несколько дней. Вырышева постановила провести суд над Кузнецовым в общем порядке, то есть включая стадию судебного следствия с допросами свидетелей и исследованием всех документов. С учетом объема обвинения Кузнецова процесс может длиться не менее нескольких месяцев.

Кузнецову вменяется десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), три эпизода растраты (ч. 4 ст. 160) и девять эпизодов легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1). Согласно фабуле дела, с 2005 года Кузнецов «входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Московской области и иными соучастниками». Эта группа похищала у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб., сообщали ранее в Генпрокуратуре. Еще 2 млрд руб. были растрачены. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм, в том числе зарубежных, утверждали в надзорном ведомстве. Потерпевшими по делу признаны правительство Московской области, органы власти отдельных ее районов и учреждения жилищно-коммунального хозяйства; они заявили к Кузнецову гражданский иск.

Кузнецов был экстрадирован в Россию из Франции в начале 2019 года, к тому моменту расследование шло уже более десяти лет. После этого Кузнецов признал вину и по собственной инициативе попросил о досудебном соглашении со следствием, рассказал он сам на заседании. Особый порядок суда также изначально был назначен по его ходатайству.