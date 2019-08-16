Суд отказался прекращать уголовное дело на экс-главу Минфина Подмосковья

Басманный суд Москвы отказался прекратить уголовное дело в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова по 14 эпизодам. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, сообщает корреспондент РБК.

Всего Кузнецову вменяется 22 преступления: 10 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), три эпизода растраты (ч. 4 ст. 160) и девять эпизодов легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1). Гособвинение считает, что общий ущерб бюджету от действий Кузнецова превышает 11 млрд руб.

Прекратить большую часть эпизодов дела просили адвокаты экс-чиновника, ссылаясь на истечение сроков давности. Гособвинители возражали, что, начиная с 2008–2009 годов Кузнецов был в бегах, и течение сроков давности в это время было приостановлено.

Дело экс-министра расследовалось более десяти лет. В 2008 году оно было возбуждено, в 2013 году Кузнецов был задержан во Франции по запросу российских властей и в начале 2019 года — экстрадирован.