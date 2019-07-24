Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях

Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Там отметили, что признание вины и согласие со всеми предъявленными обвинениями предусматривает особый порядок рассмотрения уголовного дела. Суд начнет рассматривать его 6 августа.

Кузнецова обвиняют в ряде преступлений, предусмотренных ст. 159 УК (мошенничество), ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем), и ст. 160 УК (растрата).

По версии следствия, с 2005 по 2008 год Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов организовали преступную группу, после чего похитили у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям и средства областных организаций. По данным СК, обвиняемые занимались легализацией полученного дохода, заключая фиктивные сделки и направляя полученные средства в офшоры. На эти деньги, считает следствие, они приобрели дорогостоящие автомобили и элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции.